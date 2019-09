Gunzenhausen: SPD will Kandidatin ins Rennen schicken

Stadträtin Bianca Bauer soll gegen Amtsinhaber Karl-Heinz Fitz antreten - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Spekuliert werde darüber schon lange – jetzt sei es raus, ließ gestern die Gunzenhäuser SPD wissen: Bianca Bauer, die Ortsvereinsvorsitzende der Genossen in der Altmühlstadt, wird bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 als Kandidatin der SPD für das Bürgermeisteramt in Gunzenhausen kandidieren.

Frauenpower in der Gunzenhäuser SPD: Ortsvorsitzende und designierte Bürgermeister-Kandidatin Bianca Bauer (2. v. li.) mit Monika Wopperer (Vize-Vorsitzende des OV), Angela Schmidt (Vorsitzende Stadtratsfraktion) und Mirjam Eischer (Vize OV). Foto: SPD



Das zumindest, so heißt es weiter, werde der Gunzenhäuser SPD-Ortsvereinsvorstand seinen Mitgliedern vorschlagen. Die für die formelle Nominierung erforderliche Mitgliederversammlung hat der Ortsvereinsvorstand für den 12. Oktober vorgesehen. Sollten die Mitglieder diesem Plan zustimmen, wird Bauer gegen Amtsinhaber Karl-Heinz Fitz (CSU) antreten, der wiederum nach seinem knappen Wahlsieg 2014 eine zweite Amtszeit anstrebt.

Die Entscheidung, Bianca Bauer zur Nominierung vorzuschlagen, sei bei der jüngsten Ortsvereinsvorstandssitzung einstimmig getroffen worden. Ausschlaggebend sei dabei nicht nur, dass sie der Gunzenhäuser SPD vorstehe, sondern vor allem auch, dass sie seit über einem Jahr auch dem Stadtrat von Gunzenhausen angehöre und da auch bewiesen habe, "dass sie für die Bürger in Gunzenhausen stets ein offenes Ohr hat".

Das einstimmige Votum für Bianca Bauer, seit 15 Jahren kaufmännische Geschäftsführerin des Gunzenhäuser Hotels "Blauer Wolf", sei ein klares Signal an die Bürger, dass sowohl der Ortsvereinsvorstand als auch die gesamte SPD-Stadtratsfraktion die Oberwurmbacherin für die richtige Kandidatin hielten: "Für die Richtige, um durch ihre verbindliche, aber auch engagierte Art Ruhe in die manchmal turbulente Stadtratsarbeit zu bringen, aber auch für die Richtige, um das umzusetzen, wofür sich die SPD in Gunzenhausen schon immer stark gemacht hat."

"Bianca ist eine echte Führungspersönlichkeit. In den letzten beiden Jahren, die sie mit uns im Stadtrat aktiv ist, hat sie bewiesen, dass sie ihre Ziele strikt und geradlinig verfolgt, wenn sie sich eine Meinung gebildet hat. Dabei ist sie durchaus vermittelnd und schafft es, in Streitfragen zu überzeugen", erklärt die Fraktionsvorsitzende Angela Schmidt. Und sie ergänzt: "Unserer Unterstützung kann sie jedenfalls sicher sein. Wir halten da alle eisern zusammen!"

Dieser Meinung schlossen sich auch die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Monika Wopperer sowie Irene Dänzer, die Ortssprecherin von Streudorf, an: "Sie scheut sich nicht, auch mal nachzufragen, wenn sie etwas nicht weiß, und hat in den beiden vergangenen Jahren im Stadtrat perfekte Arbeit geleistet. Wir freuen uns schon darauf, dass das künftig auf einer anderen Ebene fortgesetzt werden kann!"

Sie sei "stolz darauf, dass der Ortsverein so an mich glaubt", und habe das in den vergangenen vier Jahren auch nicht anders erlebt, sagt die Geschäftsfrau und zweifache Mutter Bianca Bauer laut der SPD-Mitteilung. Und: "Ich freue mich auf einen interessanten, lehrreichen Wahlkampf, viele Kontakte mit den Bürgern und eine spannende Zeit, vor und auch ganz besonders nach der Wahl im nächsten März!"