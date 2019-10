Gunzenhausen: Streitschlichter an der Grundschule

GUNZENHAUSEN - An der Stephani-Mittelschule sind die Streitschlichter nicht mehr wegzudenken. Im zweiten Jahr gibt es die ehrenamtlichen Konfliktlotsen nun auch an der Grundschule.

Neue T-Shirts und eine Urkunde gab es für die frischgebackenen Streitschlichter der Stephani-Grundschule Gunzenhausen. Den Jungen und Mädchen gratulierten Rektorin Cornelia Klaus (links), Sozialpädagogin Silvia Loy und Ines Neumann (Elternbeirat). Foto: Julia Buckel



"In unserer Schule treffen viele Kinder aufeinander. Da ist es normal, dass es zu unterschiedlichen Meinungen kommt. Manchmal aber sind die so verschieden, dass sich Kinder nicht mehr vertragen und ohne Hilfe keine Lösung finden", sagte Cornelia Klaus, die Rektorin der Stephani-Grundschule. Damit Probleme zwischen Schülern auch ohne Lehrer beseitigt werden können, bildete Silvia Loy, die Sozialpädagogin der Schule, in Pappenheim 13 Mädchen und Jungen zu Streitschlichtern aus.

"Streitschlichter ist ein Ehrenamt und freiwillig. Wer anderen hilft, Probleme zu lösen, muss aber auch viel Zeit dafür aufbringen", so Loy. Die engagierten Schüler lernten beim zweitägigen Aufenthalt in Pappenheim, welche Methoden in einem Streitgespräch anwendbar sind, um zu einer Lösung kommen.

Die Kinder müssen in jeder Situation objektiv bleiben. Das ist nicht immer einfach, denn manchmal sind auch Freunde an einem Konflikt beteiligt. Weitere wichtige Voraussetzungen für die Problemlösung sind das Zuhören sowie das Verstehen der Gefühle der Streitenden.

Ein klärendes Gespräch läuft wie folgt ab: Nachdem die Schlichter die Regeln des Gesprächs erklärt haben, fragen sie die Kontrahenten, was im Streit passiert sei und wie sich die Beteiligten dabei gefühlt hätten. Dann wird darüber gesprochen, was der Auslöser der Auseinandersetzung war. Wenn das geklärt ist, zeigen die ehrenamtlichen Schüler Lösungswege auf und halten die Vereinbarung in einem Vertrag fest, den jeder unterschreiben muss.

Wer Hilfe bei den Streitschlichtern sucht, muss keine Angst vor Strafen oder Schuldzuweisungen haben. Das ist der Vorteil des Modells. Erwachsene werden herausgehalten, und so fällt es den Kindern leichter, Probleme anzugehen.

Damit die Schüler und ihr Ehrenamt auch gewürdigt werden, erhielt jeder von ihnen nun bei einer kleinen Feier eine Ernennungsurkunde zum Streitschlichter. Außerdem überreichte Ines Neumann im Namen des Elternbeirats den Kindern ein Streitschlichter-T-Shirt. "Die Schüler haben es sich als Anerkennung und Andenken verdient", lobte Neumann die frischgebackenen Konfliktlotsen. Die Kinder werden in Zukunft nicht mehr die gelben Westen, sondern die neuen T-Shirts als Erkennung tragen.

Nach einem klärenden Gespräch, sprechen und spielen die Schüler wieder miteinander. Das zeige, dass sie den Erwachsenen mit Blick auf Streitschlichtung und Versöhnung überlegen seien, zeigte sich Neumann überzeugt und betonte, dass die Streitschlichter einen wichtigen Beitrag zu einem gelingenden Zusammenleben in der Schulgemeinschaft leisten.

