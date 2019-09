Gunzenhausen: Umwelt schützen - und dabei sparen!

GUNZENHAUSEN - Wenn zu viel Müll produziert wird, muss man etwas dagegen tun. Eine naheliegende Idee: gebrauchte, nicht mehr benötigte Waren einem neuen, dankbaren Nutzer zuzuführen. Nach diesem Prinzip verfahren die beiden Recyclinghöfe des Landkreises in Gunzenhausen und Weißenburg mit ihren Gebrauchtwarenmärkten. Die Umsetzung gestaltet sich allerdings nicht immer einfach, berichtet Michael Hufnagel. Er leitet das Sachgebiet Abfallwirtschaft im Landratsamt.

Michael Hufnagel im Gebrauchtwarenmarkt des Recyclinghofes Gunzenhausen, umgeben von verborgenen Schätzen. Foto: Maria Mährlein



Seit dem Jahr 2000 gibt es den Markt in Gunzenhausen, sein Gegenstück in Weißenburg wurde 1995 eingerichtet. Die beiden Recyclinghöfe zusammen sparen so etwa 27 000 Euro pro Jahr an Entsorgungsgebühren, was in erster Linie dem Müllgebührenzahler zugute kommt.

Der Wiederverwendungsanteil des Gebrauchtwarenmarkts in Gunzenhausen beträgt allerdings nur zwölf Prozent. Diese Quote wäre laut einer Studie der Universität Augsburg auf 30 Prozent steigerbar, jedoch nur dann, wenn dem Recyclinghof mehr Personal und mehr Platz zur Verfügung stünde. Zur Zeit bilden sich in Stoßzeiten vor der Kasse lange Schlangen – was einen gewissen abschreckenden Effekt haben dürfte –, und auch für Aufbereitung und Reparaturen ist weder Zeit noch Raum vorhanden.

Wichtig für den Wiederverwendungsanteil, also den Teil der abgegebenen Waren, der weiterverkauft werden kann und somit gar nicht erst zu Müll wird, ist nicht zuletzt der Transport vom eigenen Heim zum Recyclinghof. Beim unvorsichtigen Umgang mit den Waren brechen oft wichtige Bestandteile ab oder gehen verloren. Dann landet alles auf dem Müll.

Obwohl im Gebrauchtwarenmarkt so einiges zu finden ist, sogar ein bespielbares Klavier, gibt es auch Dinge, von denen Michael Hufnagel abrät, sie gebraucht zu kaufen. Zum Beispiel Kühlschränke. Nicht nur produziert so manch alter Kühlschrank noch immer das die Ozonschicht zerstörende Gas FCKW, auch sind alte Haushaltsgroßgeräte ziemliche Energiefresser, obwohl natürlich abgewogen werden muss zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen, denn nicht jeder kann sich einen neuen, energiesparenden Kühlschrank leisten.

Aber nicht nur diejenigen, die wegen ihres schmalen Geldbeutels auf den Gebrauchtwarenmarkt angewiesen sind, kaufen dort ein. Zu den Kunden zählen häufig auch Sammler und jene Menschen, die gezielt ihren Teil dazu beitragen wollen, dass Müll vermieden wird und Gebrauchtes einen höheren Stellenwert bekommt.

Hinzu kommen die Weiterverkäufer, die die erstandenen Waren auf Flohmärkten für einen höheren Preis anbieten. So finden sich im Gebrauchtwarenmarkt immer wieder Personen ein, die in bester Flohmarkt-Manier um den Preis feilschen wollen. Aber dafür ist von Seiten des Personals oft keine Zeit, sodass die Interessenten manchmal abwinken.

Minimalpreis wird verlangt

Manche Käufer sind auch ganz einfach Tüftler, die die Objekte reparieren, aufpolieren und dann entweder selbst verwenden oder eben weiterverkaufen. Übrigens: Die Märkte verschenken ihre "Produkte" nicht, ein Minimalpreis wird verlangt.

Gewinn macht der Landkreis mit den Gebrauchtwarenmärkten definitiv nicht, auch wenn sich der Erlös in Gunzenhausen von durchschnittlich 180 000 Euro im Jahr erst einmal richtig viel anhört. Gäbe es den Gebrauchtwarenmarkt am Hollerfeld aber nicht, fielen die Erlöse weg, und es kämen die Entsorgungskosten hinzu. Der Gebrauchtwarenmarkt entlastet also nicht nur die Umwelt, sondern auch den Gebührenzahler enorm, betont Michael Hufnagel.

Für einen verantwortungsbewussteren Umgang mit der Natur betreibt der Recyclinghof Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur werden Mitarbeiter in Schulen und Kindergärten geschickt, auch bietet sich die Kreiseinrichtung als "außerschulischer Lernort" hervorragend an.

Dort erfahren Kinder und Jugendliche etwas über Mülltrennung und die Auswirkungen des Mülls auf die Umwelt, aber auch über Müllvermeidung. Die Frage lautet eben immer: Muss es in jedem Fall etwas Neues sein?

Michael Hufnagel ist ein erfahrener Beamter und hat in Sachen Umweltbewusstsein schon viel erlebt – und kommen und gehen sehen. Es gab schon einmal einen starken Umwelttrend, wie wir ihn gerade erleben, nämlich in den 1990er-Jahren. Auch damals wurde propagiert, einwandfreie "Ware" doch zu schätzen und nicht gleich in die Tonne zu werfen. Damals wie heute gilt: Ein Umdenken müsse zunächst in den Köpfen stattfinden, danach sehe man, wie tief der Wandel gehe und ob er sich mit Zahlen verifizieren lasse. Eines ist für Hufnagel klar: Umweltschutz ohne Verzicht geht nun einmal nicht.

