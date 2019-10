Gunzenhausen: Wo künftig gebaut werden soll

GUNZENHAUSEN - "Innen vor außen" – diesem städteplanerischen Grundsatz hat sich die Stadt Gunzenhausen offiziell verpflichtet. Bevor also künftig neue Baugebiete erschlossen werden, wird zunächst versucht, Baulücken in den Ortschaften zu schließen oder Leerstände wieder mit Leben zu füllen. Innenverdichtung lautet hier das Zauberwort, das darauf zielt, den Flächenverbrauch zu minimieren. Was in der Theorie recht simpel klingen mag, gestaltet sich in der Praxis manchmal als nicht so einfach, wie Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und Stadtbaumeisterin Simone Teufel aus Erfahrung wissen.

Innenverdichtung heißt das Zauberwort: Um Flächen zu sparen, werden Baulücken geschlossen und so neuer Wohnraum geschaffen, wie hier in der Osianderstraße. Unser Bild entstand im Mai 2018, als die Bauarbeiten noch liefen. © Limes-Luftbild.de



Denn an freie Grundstücke oder leerstehende Anwesen aus privater oder kirchlicher Hand kommt man gar nicht so leicht ran. Die seit Jahren niedrigen Zinsen sind da ein Baustein, der nicht gerade förderlich ist. Trotzdem läuft es mit der Innenverdichtung in der Kernstadt gut, wie Simone Teufel erklärt, die auch gleich eine Reihe an Beispielen nennt, etwa in der Osiander-, der Weißenburger, Schützen-, Albert-Schweitzer- und der Weinbergstraße. Weitere Pläne gibt es unter anderem in der Frankenmuther, der Nürnberger Straße sowie für das ehemalige Möbelhaus Böckler und die frühere AOK.

Doch diese Nachverdichtung erntet nicht nur Lob. "Es gefällt nicht jedem", weiß die Stadtbaumeisterin. Zu hoch, zu viel Schatten, zu dicht laute die Kritik. "Das ist die Konsequenz, wenn man Flächen sparen will." Damit die neuen Gebäude nicht zu hoch werden, wurde den Bauträgern daher schon mal das ein oder andere Geschoss gestrichen.

Die bevorzugte Wohnform ist allerdings in und um die Altmühlstadt das Einfamilienhaus – und dafür braucht man Flächen. So waren die 46 neuen Bauplätze in Frickenfelden im Nu verkauft, und die Planungen für die Erweiterung des Reutbergs laufen. "Da kommen wir nicht umhin. Wir haben nichts mehr", erklärt der Rathauschef mit Blick auf die nur noch wenigen Grundstücke in städtischem Besitz und die rege Nachfrage. Aktuell stehen in Cronheim noch zwei Bauplätze zur Verfügung, in Wald wird es vier bis fünf geben, und in Unterwurmbach laufen Gespräche mit einigen Grundstücksbesitzern.

"Die privaten Eigentümer müssen bereit sein, etwas zu verkaufen", bringt es Teufel auf den Punkt. Rechtlich einen Verkauf – sei es eines baureifen Grundstücks oder auch eines leerstehenden Anwesens – durchzusetzen oder gar zu erzwingen, sei sehr schwierig und greife nach dem Grundsatz der sogenannten Sozialpflichtigkeit des Eigentums auch nur, wenn von dem Bauvorhaben die Allgemeinheit profitiert: Sprich, wenn etwa ein Kindergarten, ein Krankenhaus oder auch eine Straße gebaut werden würden. Selbst wenn jemand sein Grundstück komplett vergammeln lasse und weder Räum- noch Streupflicht nachkomme, habe man keine große Handhabe.

Die Stadt setzt deshalb auf Einvernehmlichkeit, versucht, Eigentümer im Gespräch zu überzeugen. Die städtischen Grundstücke werden zudem mit der Auflage verkauft, dass die neuen Besitzer innerhalb von vier Jahren mit den Bauarbeiten beginnen müssen. Auf privaten Flächen gibt es eine solche Vorgabe nicht.

Einen Anreiz zum Verkauf könnte die geplante Grundsteuer C bieten, die Anfang 2020 für baureife Grundstücke kommen soll. Von deren Höhe hängt es wohl ab, ob dieses Instrument funktioniert. Eine weitere Möglichkeit brachte Simone Teufel mit einer höheren Förderung für den Abbruch alter Anwesen ins Spiel: "Die Entsorgungskosten sind sehr hoch, das kann nicht jeder bezahlen", erklärt sie. Werde hier von staatlicher Seite mehr gefördert, würde sich der ein oder andere einen Verkauf vielleicht doch überlegen.

Nichts einzuwenden hätte sie auch gegen die Aufstockung von Supermärkten zur Schaffung von Wohnraum. Allerdings sei das beim jetzigen Bestand nicht möglich, dafür müssten die Gebäude aus statischen Gründen anders geplant werden. Aber: "Den nächtlichen An- und Abverkehr muss man dann eben auch hinnehmen", gibt sie zu bedenken und fügt hinzu: "Es hat alles zwei Seiten, und vielleicht müssen wir da wieder einen Schritt zurück und toleranter werden."

Eine klare Absage erteilt Fitz dagegen der geplanten Novelle des Bayerischen Landesplanungsgesetzes. Darin soll festgelegt werden, dass im Freistaat (spätestens ab 2030) nicht mehr als fünf Hektar pro Tag für Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht werden dürfen. "Diese Regelung greift massiv in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ein. Wir wissen selbst, was wir wo bauen", kritisiert der Bürgermeister und betont: "Wir gehen verantwortungsvoll mit den Flächen um!"

Die Gesetzesänderung hält er für einen "absoluten Fehler", zumal nicht erkennbar sei, welche Auswirkungen eine landesweite Richtgröße von fünf Hektar pro Tag auf Flächen in der jeweiligen Kommune habe. Rein rechnerisch stünden damit jeder der 2056 Gemeinden in Bayern rund 8800 Quadratmeter jährlich zur Verfügung. Das reiche dann für maximal zehn Bauplätze oder ein durchschnittliches Gewerbegebiet. Eine Entwicklung der Gemeinden werde dadurch massiv gehemmt.