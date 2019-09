Gunzenhäuser Rathaus wird klimatisiert

Der Bauausschusses gab grünes Licht für eine wasserbasierte Anlage. - vor 2 Stunden

GUNZENHAUSEN - Die Rathausmitarbeiter müssen künftig an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr schwitzen: Alle Zimmer der städtischen Behörde am Marktplatz sollen eine Klimaanlage erhalten. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Bauauschusses mehrheitlich aus. Kostenpunkt: 340 000 Euro.

Die Stadträte hatten seinerzeit in Zweifel gezogen, ob tatsächlich in alle Räume in den historischen Mauern Kühlungsbedarf besteht und baten um nähere Überprüfung. Denn lediglich sechs Zimmer im Rathaus blicken nach Süden. © Wolfgang Dressler



Noch in der Juli-Sitzung hatten der Mitglieder des Stadtratsausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung den Einbau einer Gebäudeklimaanlage im Zuge des Rathausumbaus nicht für notwendig erachtet. Der Vorschlag von Walter Schröder vom Gunzenhäuser Büro Herzner und Schröder war damals nicht nur wegen der enormen Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro (inklusive einer neuen Heizung) nicht in Betracht gezogen worden.

Die Stadträte hatten auch in Zweifel gezogen, ob tatsächlich in alle Räume in den historischen Mauern Kühlungsbedarf besteht und baten um nähere Überprüfung. Denn lediglich sechs Zimmer im Rathaus blicken nach Süden. In den vergangenen Wochen hat Schröder dies nun näher untersucht und nach seiner Aussage weit mehr Räume gefunden, die im Sommer zu warm werden, als im Juli angenommen. Denn auch sämtlichen zum Marktplatz gelegenen Büros würden sich nachmittags kräftig aufheizen. Einfach das Fenster aufzumachen, sei hier wegen des Lärms keine Lösung. Letztendlich sieht der Fachmann lediglich in den Räumen, die zur Rathausstraße liegen, keinen Handlungsbedarf. Angesichts der steigenden Temperaturen könnte sich das laut Fitz aber in den nächsten Jahren ändern.

Schröder stellte mit Kältedecken, Klimatruhen und individuell regulierbaren Geräten in den Zimmern drei mögliche Varianten vor, wobei schnell deutlich wurde, dass es wohl auf die "Klima-Multi-Splitanlage" hinauslaufen wird. Mit rund 50 Geräte können die als notwendige erachteten Zimmer, mit 70 das ganze Rathaus ausgerüstet werden. Die Kosten bezifferte Schröder auf 195 000 beziehungsweise 280 000 Euro.

Im Prinzip hatte niemand in der Runde etwas dagegen einzuwenden, im Rathaus für ein angenehmes Arbeitsklima zu sorgen. Dennoch gab es einigen Diskussionsbedarf. So vermisste etwa Dr. Werner Winter (Freie Wähler) "saubere Zahlen" zum Energieverbrauch und den Wartungskosten. Insbesondere Schröders Pi mal Daumen-Rechnung zum Stromverbrauch brachten den Unterwurmbacher etwas auf. Schröder hatte zunächst von einem jährlichen Stromverbrauch von 2500 Euro gesprochen.

Zahlen, die Bianca Bauer (SPD) aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen im "Blauen Wolf" angezweifelte, denn die 28 Geräten in den Hotelzimmern verursachten weit höhere Kosten. Daraufhin korrigierte Schröder seine Schätzung nach oben, betonte aber, dass sich die Kosten sicher unter 10 000 Euro bewegen würden.

Die Klimaanlagen in den Büros, sprang ihm Bürgermeister Karl-Heinz Fitz bei, würden ja auch – wie im Hotelzimmer – nicht die ganze Nacht durchlaufen, sondern nur punktuell dazu genutzt, die Raumtemperatur auf ein angenehmes Niveau zu bringen, und dann wieder abgeschaltet. Dies zeigten die Erfahrungen im Marktplatz 27 – die dort untergebrachte Kämmerei wurde mit Klimageräten ausgestattet.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass Schröder von herkömmlichen Klimageräte, die mit Kältemittel arbeiten, ausging. "50 Geräte mit giftigem Klimamittel, wollen wir das wirklich?" formulierte es Bianca Bauer. Was denn passiere, wenn diese Kältemittel in 10 bis 20 Jahren nicht mehr auf dem Markt seien und ob die herkömmlichen Geräte umgerüstet werden können, fragte daraufhin Helga Betz. Das schlichte "Nein" von Schröder brachte die Wende.

Allerdings ist die wasserbasierte Kühlvariante mit rund 340 000 Euro auch erheblich teurer. Dennoch sprach sich der Bauausschuss mehrheitlich dafür aus. Dagegen stimmten Werner Winter, da ihm die Zahlen fehlten, Arno Dernerth (CSU), der es nicht für notwendig hält, dass sämtliche Räume mit Klimageräten ausgestattet werden, und Daniel Hinderks (SPD).

Unterstützt wurde der Vorschlag von Winter, dass man die Energie, die das Rathaus damit zusätzlich verbrauche ("eine moralische Frage"), mittels einer neuen Fotovoltaikanlage auffangen könnte. Die Verwaltung wurde beauftragt, die notwendige Größe der Anlage zu berechnen und einen geeigneten Standort zu finden.