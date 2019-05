Gunzenhäuser Sicherheitswacht nimmt Arbeit auf

Am 2. Juni gehen die Helfer der Polizei erstmals auf Streife - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Anfang Dezember hat der Stadtrat beschlossen, eine Sicherheitswacht für Gunzenhausen aufzubauen. Nun haben die ersten drei Polizeihelfer ihre Abschlussprüfung bestanden. Sie sollen als Ansprechpartner vor Ort fungieren und durch ihre Präsenz für mehr Sicherheit sorgen.

Polizeichef Harald Eckert, Marco Lenz, Klaus Stephan, Thomas Kafurke und Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (oben, von links) präsentieren die neue Sicherheitswacht. Harald Hampl, Corina Pennekamp und Ralf Eckert (unten von links) sind ab Juni als Sicherheitswacht im Gunzenhäuser Stadtgebiet im Einsatz. © Isabel-Marie Köppel



40 Stunden Ausbildungszeit haben Harald Hampl, Corina Pennekamp und Ralf Eckert auf ihre mündliche Prüfung vorbereitet, die 45 Minuten dauerte. Bestanden haben alle drei. Zum Beweis liegen die drei Dienstausweise vor dem jeweiligen Besitzer auf dem Tisch.

Materielles Recht, Strafrecht und das Ortsrecht der Stadt waren unter anderem Teil der Unterrichtseinheiten. Zudem wurden sie in Erster Hilfe, Eigensicherung und im psychologischen Umgang mit verschiedenen Situationen unterwiesen. Die Ausbildung erstreckte sich über zwei Monate von Mitte März bis Mitte Mai. Sobald die Sicherheitswacht im Einsatz ist, sollen alle Vierteljahre Nachschulungen erfolgen.

Hampl, Pennekamp und Eckert waren auf der Suche nach einem "sinnvollen Ehrenamt" und so haben sie sich für die Sicherheitswacht beworben. "Ich möchte den Bürgern und Urlaubern helfen und ihnen eine Orientierung geben", sagt Pennekamp. Zudem kann sie so die Polizei unterstützen und für die öffentliche Sicherheit mitsorgen. Hampl hofft ebenfalls, die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten etwas zu senken, obwohl er nicht den Eindruck hat, dass Gunzenhausen so unsicher ist. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz wirft ein, dass es dabei viel um die gefühlte Sicherheit geht.

Die Polizei und die Stadt freuen sich die Sicherheitswacht wie geplant ab Juni einsetzen zu können. Die erste Streife ist für Sonntag, 2. Juni, vorgesehen. Immer zwei Mitglieder der Sicherheitswacht werden zu Fuß unterwegs sein. Zu erkennen sind sie an ihrer dunkelblauen Uniform mit der entsprechenden Aufschrift. Ab und zu werden sie auch im Stadtbus mitfahren. Eine Genehmigung führen sie mit sich.

Als mögliche Einsatzgebiete nennen die Polizeibeamten etwa die Stephani-Schule, den Bahnhofsbereich, den Schießwasen und den Skaterplatz. Auf Veranstaltungen sollen die Sicherheitswachtler sporadisch zum Einsatz kommen. Ausgestattet sind sie mit Erste-Hilfe-Material, einer Taschenlampe, einem Funkgerät, Stift und Block sowie Reizgas zur Eigensicherung. Überwiegend abends werden sie unterwegs sein, da zu dieser Zeit die meisten Beschwerden kommen. Als Aufwandsentschädigung erhalten die Angehörigen der Sicherheitswacht acht Euro pro Stunde.

Mit dem Funkgerät stehen sie in Kontakt mit den Beamten. Mit Stift und Zettel notieren sie Ordnungswidrigkeiten. Die vom Staat finanzierte Sicherheitswacht ist zudem berechtigt, Personalien festzustellen. Außerdem kann sie bei Gefahr im Verzug einen Platzverweis erteilen, also eine Person anweisen, sich von dort zu entfernen.

Sobald eine Straftat vorliegt, ist jedoch immer die Polizei zuständig. Wenn beispielsweise jemand in der Nacht Blumenkübel zerstört, wie uns ein Leser Mitte Mai berichtete, müssen nach wie vor die Beamten handeln. Zum einen wird die Sicherheitswacht nicht bis spät in die Nacht unterwegs sein, und zum anderen hat sie keine Vollzugsrechte. Die Polizeihelfer sollen solche Taten vielmehr verhindern. So hoffen die Beamten, dass die Beobachtung durch die Sicherheitswacht bereits präventiv auf eventuelle Täter wirkt oder sie aus der Anonymität geholt werden, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit begehen und ihre Personalien offenbaren müssen.