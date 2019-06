Gunzenhäuser Stadthalle kurz vor der Wiedereröffnung

Der generalsanierte Kulturtempel präsentiert sich bei einem Tag der offenen Tür - vor 36 Minuten

GUNZENHAUSEN - Diesem Termin fiebert Bürgermeister Karl-Heinz Fitz schon lange entgegen: In zwei Wochen wird die runderneuerte Stadthalle eröffnet. Über zwei Jahre war der Gunzenhäuser Kulturtempel eine Großbaustelle, nun hatte die regionale Presse Gelegenheit, das Ergebnis der Generalsanierung zu bewundern.

Im Vergleich zum früher relativ düsteren Eingangsbereich eröffnet sich dem Besucher, wenn er durch die automatische Glastür geht, eine neue Welt: Lichtdurchflutet dank der Glasfront nach Westen, hell und doppelt so groß heißt das Foyer die Gäste willkommen.

Überhaupt: Licht spielt im Konzept der Planer eine entscheidende Rolle. Als neuer "Leuchtturm" (Fitz) der Altmühlstadt, sind das Foyer, die vier Tagungsräume und das Herzstück der Halle, der große Saal, mit Tageslicht gesegnet, nachts erstrahlt die Fassade weithin sichtbar in hellem Glanz und leitet die Besucher zu dem Veranstaltungshaus am Rande der Stadt.

Rund 17,5 Millionen Euro – die genaue Zahl steht noch nicht fest, da noch längst nicht alle Gewerke abgerechnet sind – wurden am Rande des Schießwasens verbaut und die Beteiligten sind sich sicher: Es hat sich gelohnt. Von Stadtbaumeisterin Simone Teufel über den Architekt Michael Weinbrenner, der das Projekt vor Ort betreute, bis hin zum Bürgermeister und dem Leiter der Stadthalle, Holger Syhre, äußern sich bei dem Pressegespräch alle vier begeistert von den Möglichkeiten, die die Halle nun bietet, und loben vor allem auch die hervorragende Zusammenarbeit während der Bauphase.

