Neues Aushängeschild für das Fränkische Seenland: Die Eröffnung der neuen Wakeboardanlage am Kleinen Brombachsee lockte über Pfingsten viele Wassersportfans in die Region. Die Betreiber Jonas Wörrlein und Matthias Bauer investierten 1,6 Millionen in die Verwirklichung ihres großen Traums.