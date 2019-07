Gunzenhäuserin erzählt vom Lebkuchenmann

GUNZENHAUSEN - Zwei Tage lang schnupperte Laura Meyer als Praktikantin Redaktionsluft beim Altmühl-Boten. Die 16-Jährige aus Muhr am See besucht die 10. Klasse des Simon-Marius-Gymnasiums, war in den vergangenen Wochen aber auch außerschulisch stark gefordert.

Die Gymnasiastin Laura Meyer aus Muhr am See opferte in den vergangenen Woche jede Menge Freizeit für ihr Hobby: das Theaterspielen. Zurzeit steht sie im Bergwaldtheater für den „Lebkuchenmann“ auf der Bühne. © Tina Ellinger



Sie spielt beim "Lebkuchenmann" in Weißenburg mit. Wir nutzten die Gelegenheit, mit ihr ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen:

Altmühl-Bote: Laura, du stehst beim "Lebkuchenmann", dem großen Theaterprojekt in Weißenburg, auf der Bühne. Wie kam es dazu?

Laura Meyer: Ich habe davon im letzten Jahr im Altmühl-Boten gelesen, und weil mir Theater spielen gefällt, dachte ich, ich probiere es einfach mal aus.

Hattest du vorher schon Bühnenerfahrung?

Nicht wirklich. Ich habe bis jetzt nur in der Schule ein Jahr in einem Theaterwahlkurs mitgemacht und mit dem LBV zum Jubiläum ein kurzes Stück auf die Beine gestellt.

In welcher Rolle bist du zu sehen?

Ich spiele in vier Szenen als Kind mit, mit Leuten von sieben bis 20 Jahren. Da darf ich auch einen Satz sagen. In zwei Szenen bin ich eine Elfe.

Wie lief die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den professionellen Schauspielern?

Sehr gut. Man wird gut aufgenommen. Auch der Regisseur hat den ein oder anderen Spaß gemacht und dabei aber auch immer versucht, seine Vorstellung von der Szene so zu erklären, dass wir es bestmöglich umsetzen können.

Was gefiel beziehungsweise gefällt dir besonders gut?

Die Kulisse ist einfach einzigartig, und auch die Kostüme sind super und fantasievoll. Wir sind richtig gut zusammengewachsen, und ich finde es einfach toll, dass wir als unerfahrene Schauspieler die Chance bekommen, von professionellen zu lernen.

So ein Projekt kostet ja viel Freizeit. Was kam denn in den letzten Wochen zu kurz?

Meine Familie und meine Freunde. Oft war es so, dass ich gleich nach dem Nachmittagsunterricht schon wieder los zu einer Theaterprobe musste, weil die Fahrt von Muhr nach Weißenburg doch etwas länger dauert. Aber auch am Wochenende hatte ich weniger Zeit, weil man vor den Aufführungen noch Zeit für Maske und Kostüm braucht.

Würdest du es nochmal machen?

Auf jeden Fall. Auch wenn man jetzt keine große Sprechrolle hat, fühlt man sich wie ein Teil von etwas Großem. Außerdem ist es auch mein Hobby, das zwar sehr viel Zeit beansprucht, aber trotzdem echt richtig Spaß macht.

"Der Lebkuchenmann" ist noch vier mal im Bergwaldtheater in Weißenburg zu sehen, und zwar am 25. Juli, 26. Juli, 27. Juli und 28. Juli jeweils um 20.15 Uhr. Karten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle des Altmühl-Boten am Marktplatz 47.