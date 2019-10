Zwei Tage lang herrschte am Walder Ufer des Altmühlsees buntes Markttreiben: Rund 50 Stände und viele weitere Angebote für die ganze Familie machten das Erntedankfest zu einem Erlebnis.

Am 6. Kulturherbst samt langer Einkaufsnacht in der Gunzenhäuser Innenstadt beteiligten sich nicht nur 62 Geschäfte und Gasthäuser, den Besuchern wurde auch ein buntes Programm geboten. Morgens gehörte der Marktplatz beim Klassikertag und dem Start der Rallye Altmühlfranken den Autos, nachmittags und abends war Musik, Varieté und Tanz angesagt.

Am Mittwoch brach im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Gunzenhausen ein Feuer aus. Nach Angaben der Feuerwehr musste eine Person gerettet werden. Die Ursache war wohl ein Defekt an einem Computer.