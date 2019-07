Immer weniger Respekt vor der Polizei

GUNZENHAUSEN - Bierflaschen gegen Polizisten. Nicht irgendwo, sondern im Gunzenhäuser Stadtteil Unterwurmbach. Eine Feier von jungen Leuten auf dem dortigen Sportgelände war völlig aus dem Ruder gelaufen und rief die Polizei auf den Plan, die schließlich mit mehreren Beamten ausrücken musste (wir berichteten).

Auf Streife in Gunzenhausen: die beiden Beamten Thomas Kafurke (links) und Rüdiger Ulrich vor der Polizeidienststelle. © Tina Ellinger



"Das war in dieser Form ein Einzelfall", erklärt Harald Eckert (56), Leiter der Gunzenhäuser Polizeidienststelle. "Treten und beißen ja, aber in dieser Qualität hatten wir das bisher noch nicht." Auch wenn Medienberichte subjektiv ein anderes Gefühl vermitteln, laut Statistik habe die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte in den letzten zehn Jahren in Gunzenhausen nicht zugenommen, wobei Gunzenhausen auch nicht unbedingt zu den Brennpunkten zähle, wie Eckert einschränkt. Gewalt gegen Polizeibeamte drücke sich in der Altmühlstadt überwiegend als Beleidigungen oder Widerstand aus.

Und da hat sich im Vergleich zu früher doch manches geändert, wie Thomas Kafurke (49) aus Erfahrung weiß. 1989 hat er seine Ausbildung zum Polizisten begonnen, mittlerweile ist er Polizeihauptkommissar und arbeitet seit 2006 in Gunzenhausen. Zu Beginn seiner Laufbahn, so erinnert er sich, "war allgemein Respekt den Beamten gegenüber vorhanden". Wurde von den Polizisten beispielsweise nach einer Lärmbeschwerde Ruhe eingefordert, sei das gemacht worden, "ohne Diskussion, und ohne die Maßnahme anzuzweifeln. Man hat auf uns gehört".

Heute sei es immer öfter so, dass einer Aufforderung nicht sofort Folge geleistet werde, sprich, es wird erst ein bisschen diskutiert und belehrt, ob die Beamten das denn überhaupt dürfen. "Die meisten Leute folgen dann aber schon", sagt Kafurke, der auch beobachtet hat, dass er und seine Kollegen immer häufiger mit Du angesprochen werden. "Früher wurden wir höflich als Polizeiwachtmeister bezeichnet", schmunzelt er und gibt zu, nicht mehr jede Beleidigung einfach hinzunehmen. Ein "blöder Bulle" habe er früher gelegentlich ignoriert, eine Anzeige als umsonst betrachtet.

"Gesellschaft ändert sich"

Jetzt aber zeigen die Beamten einen solchen abwertenden Ausspruch grundsätzlich an, und solche Strafverfahren werden zwischenzeitlich auch intensiv verfolgt. "Es wird weniger eingestellt, und Strafen werden auch bezahlt", so Kafurke. Die Beleidigung eines Polizeibeamten ist in der Tat kein Kavaliersdelikt, macht sein Chef Harald Eckert klar. Da geht es nicht um ein Bußgeld wie beim Falschparken, sondern um Strafbefehle. Sogar eine Freiheitsstrafe könnte verhängt werden.

"Die Gesellschaft ändert sich", ist der Dienststellenleiter überzeugt. "Werte und Respekt – das ist im Wandel. Das merkt man auch am Umgang mit uns." Dieser Wandel hat sich auch in der Ausbildung der Polizisten niedergeschlagen. "Kommunikation spielt heute eine große Rolle", erklärt Rüdiger Ulrich (28), der im Vergleich zu Eckert und Kafurke wohl noch als Neuling in diesem Beruf bezeichnet werden darf.

Viermonatiges Praktikum

Seit März ist der Polizeimeister in Gunzenhausen beschäftigt, seine erste Dienststelle nach der Ausbildung, in der er nicht nur viele rechtliche Dinge gelernt, sondern auch verschiedene Szenarien geübt hat. Da geht es etwa um sicheres, handfestes Auftreten in den unterschiedlichsten Situationen, aber auch um den rechtlichen Rahmen und den Informationsaustausch. "Viele, die uns rufen, wollen ja unsere Hilfe. Wir müssen erst einmal die Situation einschätzen, und dafür brauchen wir Informationen. Daher die Kommunikation."

Hilfreich ist für die Berufseinsteiger außerdem ein viermonatiges Praktikum in einer Dienststelle. "Da hat man es dann schon mit konkreten Fällen zu tun und weiß dann auch, was in Zukunft auf einen zukommt. Man bekommt ein ganzes Bild von dem Beruf", erzählt Ulrich, dem bei der Entscheidung, Polizist zu werden, durchaus bewusst gewesen ist, "dass nicht jeder gut auf die Polizei zu sprechen ist". Dass es im Dienst mal gefährlich werden kann, ist ihm klar. Angst hat er aber keine, auch nicht nach dem Zwischenfall auf dem Sportgelände. "Man geht jedoch schon mit Respekt an eine solche Sache ran", gibt er zu. Das ist auch bei seinem Kollegen Kafurke nicht anders, der allerdings nicht davon ausgeht, "dass sich so was so schnell wieder ereignet".

Das will auch Harald Eckert verhindern und kündigt an, solche Feiern künftig bereits vorab zu begleiten. Zum Beispiel durch Sicherheitsgespräche im Vorfeld, wie sie bei größeren Veranstaltungen Standard sind. Hier könne man mit den Organisatoren die Rahmenbedingungen abstecken und Tipps geben, damit so ein Fest eben nicht außer Kontrolle gerät. "Wir sind nicht die Spaßbremsen, die alles verbieten wollen," verspricht er, "aber ein gewisser Rahmen ist eben nötig." Und dann muss auch die Polizei nicht ausrücken.

