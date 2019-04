In Gunzenhausen rauchen die Köpfe

Für 66 Schüler des Simon-Marius-Gymnasiums startete das Abitur - vor 44 Minuten

GUNZENHAUSEN - Am Dienstag begannen für 66 Schüler des Simon-Marius-Gymnasiums die schriftlichen Abiturprüfungen; den Anfang machte das Fach Deutsch.

Mit dem Fach Deutsch starteten die Abiturprüfungen. Foto: SMG



Hier konnten sich die Prüflinge entweder für die Interpretation eines literarischen Textes entscheiden, über „Glück in der Literatur“ schreiben oder auf der Basis eines Textes des Bloggers Sascha Lobo die Frage erörtern, ob mediale Kommunikation einen Beitrag zur Toleranz leisten kann.

Am Freitag folgt die schriftliche Prüfung im Pflichtfach Mathematik, die dritte und letzte schriftliche Prüfung am Mittwoch nächster Woche absolvieren die Abiturienten in einem von ihnen gewählten Fach. Von 20. bis 31. Mai sind dann die Colloquien, also die mündlichen Prüfungen in zwei weiteren gewählten Fächern.

Die feierliche Entlassung der Absolventen findet am Freitag, 28. Juni, in der Zionshalle statt.