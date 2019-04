In Standort Gunzenhausen wird investiert

GUNZENHAUSEN - "Zwei Extremjahre liegen hinter uns." So beschreibt Simon Burkhard, Geschäftsführer der Qualitätstrocknung Nordbayern (QTN), die vergangenen Jahre, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Simon Burkhard (links) gratulierte zusammen mit Matthias Kleemann und Christian Scheuerlein (rechts) Christian Murr (Zweiter von links) zum 30-jährigen Jubiläum. Foto: Qualitätstrocknung Nordbayern



Auf Grund der günstigen Witterung wurden 2017 noch Rekordmengen bei der Produktion erzielt. Dann brach im letzten Jahr wegen des ausbleibenden Niederschlags in vielen Gebieten die Produktionsmenge bei den Kernprodukten um bis zu 30 Prozent ein. Doch die breit gefächerte Produktpalette und zahlreichen Standbeine der 4000 Mitglieder starken Genossenschaft machten sich bezahlt.

Detailliert ging Geschäftsführer Simon Burkhard in der Generalversammlung, die in Röckersbühl stattfand, auf den Jahresverlauf und die Produktionszahlen aus 2018 ein. Die extreme Trockenheit in einigen Regionen des Einzugsgebiets der 2016 fusionierten Genossenschaft und der damit verbundene Futtermangel führten dazu, dass die produzierte Menge an Grüncobs- und ballen spürbar hinter dem vergangenen Jahr zurückblieb.

Dass die absolute Produktionsmenge mit knapp 39 000 Tonnen am Ende dennoch nur 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag, ist den Vorteilen der Fusion zu verdanken, so Burkhard. Während sich in der Oberpfalz die Dürre besonders stark bemerkbar machte, sah es mit dem Aufwuchs beispielsweise in Nordschwaben deutlich besser aus. Darum wurden Mengen zwischen den Standorten verlagert, freie Kapazitäten genutzt und die Anlagen so besser ausgelastet. Außerdem setzte die QTN auf zahlreiche Produkte, die auch bei Trockenheit noch Erträge bringen. So verzeichnete zum Beispiel die Verarbeitung von Maiscobs, Körnermais und Biertreber deutliche Zuwächse.

Doch nicht nur die breite Produktpalette, sondern auch die zahlreichen Standbeine der Genossenschaft zahlten sich aus: Die Produktionsmenge, die dennoch im Vergleich zum Vorjahr fehlte, wurde letztlich durch Zukäufe in der WB Qualitätsfutterwerk GmbH nahezu ausgeglichen. Die Tochterfirma der QTN ist auf den Handel und die Produktion hochwertiger Mischfuttermittel spezialisiert. Mit rund 47 000 Tonnen wurden 2018 rund 14 Prozent mehr Menge als im Vorjahr abgesetzt.

Auch in der zweiten Tochterfirma der QTN, der Energie TG Wechingen GmbH, konnte eine positive Bilanz für das vergangene Jahr gezogen werden. Die Biogasanlage der Firma konnte 2018 über 10 000 MWH Strom einspeisen und weist somit eine Auslastung von knapp 99 Prozent auf. Außerdem werden durch die Anlage mittlerweile 108 Haushalte mit Wärme versorgt.

Um die Genossenschaft für die Zukunft zu rüsten, werden Umbaumaßnahmen an zwei Standorten durchgeführt. Die Anlage in Röckersbühl bekommt eine neue Brennkammer, und die bestehende Erdgasstation wird ertüchtigt. Insgesamt werden dort 240 000 Euro investiert, um die Produktions- und Betriebssicherheit weiter zu gewährleisten.

Investition in Gunzenhausen

Am Standort Gunzenhausen wird für 1,4 Millionen nahezu die gesamte Trocknungsanlage erneuert. Durch den Umbau ist die Anlage energiesparender, bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Durchsatzleistung. Auch der Service für die Mitglieder wird in diesem Jahr weiter ausgebaut. Die Genossen können jetzt auch die Mahd und Schwadzusammenführung durch die QTN in Anspruch nehmen.

Vorstandsvorsitzender Christian Scheuerlein bedankte sich beim Personal und den Verwaltungsmitgliedern für die geleistete Arbeit und ihren außerordentlichen Einsatz, der maßgeblich für den Erfolg der QTN ist. Für treue und langjährige Dienste wurde Christian Murr, Anlagenführer am Standort Windsbach, für sein 30-jähriges Engagement geehrt.

Im Anschluss erläuterte Scheuerlein die Jahresabschlusszahlen. Die Bilanzsumme im Jahresabschluss beträgt rund 16 Millionen Euro. Durch die niedrigere Produktionsmenge sind jedoch die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr gesunken. "Das Jahresergebnis ist noch nicht zufriedenstellend. Am einträglichsten sind die Jahre, in denen wir durchtrocknen und die Anlagen voll auslasten können", so Scheuerlein. Doch in der WB Qualitätsfutterwerk GmbH konnte der Rückgang dank eines Rekord-Handelsvolumens kompensiert werden. Am Ende bleibt ein positives Gesamtjahresergebnis von rund 22 000 Euro.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurden Matthias Kleemann (Lehmingen), Manfred Schmidt (Frankenhofen), Hans Zeiner (Kleinabenberg) und Georg Thumann (Köstlbach) mit einem klaren Votum in den Aufsichtsrat entsandt.

Als abschließenden Höhepunkt des Abends erwartete die Anwesenden ein Showact der besonderen Art. Gstanzlsänga Lucky, bekannt aus etlichen TV- und Radioauftritten, Bayerischer und Oberpfälzer Witzemeister und Vize-Supernarr bei Fastnacht in Franken, sorgte zu fortgeschrittener Stunde für beste Stimmung auf der Generalversammlung.