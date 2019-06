Jugendkapelle Gunzenhausen präsentiert ihr Angebot

GUNZENHAUSEN - Am Sonntag, 2. Juni, präsentiert sich die Jugendkapelle der Öffentlichkeit. Von 13.30 bis 17 Uhr gibt es in der Schützenstraße 3 viel Wissens- und Hörenswertes rund um Musik- und Instrumentalunterricht.

Beim Kirchweihumzug ist die Jugendkapelle immer mit von der Partie. Beim "Tag der offenen Tür" informiert die Musikschule über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. © Jürgen Eisenbrand



Beim Tag der offenen Tür zeigt der Verein nicht nur seine musikalische Vielseitigkeit, sondern auch seine Musikschule. Jahrelange Erfahrung, nachweislich ausgezeichneter Unterricht und 1a-Equipment zeichnen die Musikschule aus, und das alles zu einem absolut fairen Preis. Es besteht sogar die Möglichkeit, einen Zuschuss auf Neuinstrumente zu erhalten.

Um 13.30 Uhr eröffnen die Blechbläser und Flötenkinder den Aktionstag. Ab 14 Uhr unterhält die Bläserklasse die Besucher, anschließend werden die Akkordeon-Gruppe und das Gitarrenensemble für den guten Ton sorgen. Auch Musikschüler, die nicht oder noch nicht in einer der Gruppierungen spielen, zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Die Jugendkapelle rundet das Programm ab. Interessierte gleich welchen Alters können sich über das Angebot der Musikschule informieren. Schon seit der Gründung 1980 bildet die Jugendkapelle ihren Nachwuchs selbst aus. 14 qualifizierte Lehrkräfte nehmen sich der Schüler im Einzel- oder Gruppenunterricht an. Zu erlernen sind neben den klassischen Instrumenten eines Blasorchesters auch Tasten- und Saiteninstrumente wie Akkordeon und Gitarre oder auch Schlagwerk.

Außerdem findet eine Instrumentenschau statt, bei der jeder gerne unverbindlich ausprobieren kann, ob er auf seinem Wunschinstrument einen Ton herausbekommt. Informationen rund um den Musikunterricht gibt es dazu aus erster Hand direkt von dem jeweiligen Fachlehrer. Beim offenen Unterricht oder beim Ensemblespiel in den einzelnen Unterrichtsräumen kann den Lehrern und Schülern über die Schulter geschaut werden. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.