Jugendliche aus Frankenmuth in Gunzenhausen

Gäste unternahmen viele Ausflüge und freuten sich über Taschengeld - vor 50 Minuten

GUNZENHAUSEN - Vor wenigen Tagen hat sich die Schülerin Alyssa Abke aus Frankenmuth von ihrer Gastfamlie Dänzer in Streudorf verabschiedet. Sie und noch zwei weitere Frankenmuth High-School-Schülerinnen und ein -Schüler verbrachten für drei bis vier Wochen in Gunzenhausen und Umgebung ihre Ferien. Ausgewählt wurden sie vom Sister City Committee und vom German Heritage Committee in Frankenmuth.

Hatten zusammen eine schöne Zeit in Gunzenhausen: Ella Smith, Annika, Melissa und Irene Dänzer, Renate Herrmann und Alyssa Abke beim Eisessen (von rechts). © Privat



So konnte Nick Hyslop aus Frankenmuth mit seinem Freund Frieder Schwarz aus Wald nach nur wenigen Wochen ein Wiedersehen feiern. Frieder und sein Freund Julius Löhner aus Streudorf verbrachten nämlich ihre Osterferien in der Partnerstadt im US–Bundesstaat Michigan und erlebten zwei sehr interesannte Wochen an der dortigen High School und bei den Gastfamilien Hyslop und Loest.

Zusammen mit Nick Hyslop kam auch Sydney Bickel aus der Sister City. Sie war Gast bei Familie Dorn in Pfofeld und besuchte mit Tochter Amelie das Theresien-Gymnasium in Ansbach. Da genau zu dieser Zeit im Ansbacher Gymasium ein Schüleraustausch mit Südafrika und Costa Rica stattfand, konnten Nick und Sydney an vielen Ausflügen mit diesen Gruppen teilnehmen. Sie waren unter anderem in Neuschwanstein, Würzburg, Rothenburg, Bad Windsheim und Nürnberg dabei.

Einige Wochen später kamen dann Ella Smith und Alyssa Abke aus Frankenmuth in Gunzenhausen an. Ella, die Tochter der Frankenmuther City Managerin Bridget Smith, fühlte sich bei Familie Wiedemann in Unterwurmbach sehr wohl und besuchte zusammen mit Lea die Mädchenrealschule Hensoltshöhe. Für Alyssa war es ein Wiedersehen bei guten alten Freunden, denn Melissa Dänzer war in in den Osterferien 2018 bereits zwei Wochen Gast im Hause Abke in Frankenmuth. Für Renate Herrmann, der Vorsitzenden des Freundeskreises, war es eine große Freude, dieses herzliche Wiedersehen der Jugendlichen hautnah mitzuerleben. "Das sind die Früchte, die wir nun ernten, wenn wir diesen Schüleraustausch fördern und organisieren" freute sie sich.

Auch für diese beiden Mädchen war es eine sehr aufregende Zeit in Gunzenhausen. So unternahm Julius Braun mit Alyssa, Ella und Melissa eine Kanufahrt auf der Altmühl. Eine Führung durch das Ansbacher Schloss und ein Spaziergang durch den Hofgarten mit anschließendem Bummel durch das Brückencenter gefiel den Frankenmutherinnen sehr gut. Frohgelaunt traf man sich auch im Falkengarten, als die "Gunzenhäuser Blous’n" spielte. Wie immer gehörte zum Abschluss der Schüleraufenthalte ein Besuch im Rathaus mit Empfang bei Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Auch ein abschließendes Eisessen ist schon zur Tradition geworden.

Derzeit sind noch drei junge Leute zum Kulturaustausch in der Sister City und erleben dort eine grandiose Zeit. So konnte Joana Kappes und Laura Barth sogar eine Woche die amerikanische Hauptstadt Wasinghton besuchen und danach verbrachten sie noch zusammen mit Fabian Spinger einige erlebnissreiche Tage in Toronto und bei den Niagarafällen. Diesen Ausflug organisierte das Sister City Committee und Joanmarie und Rodger Weiss waren die Reiseleiter dieser Tour.

Organisiert wurden alle diese Austausche vom Freundeskreis Frankenmuth-Gunzenhausen und vom Sister City Committee in Frankenmuth. Besonders dankbar waren die jungen Leute über ein Taschengeld aus dem Städtepartnerschafts-Fonds der Stadt Gunzenhausen, das manchen Wunsch erfüllte.