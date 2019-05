Bei einem Umzug zum Feuerwehrfest in Gräfensteinberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat am Sonntagnachmittag ein historischer Wagen zwei Menschen unter sich begraben. Einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

95 Staffeln traten bei der 35. Auflage des Altmühlfrankenlaufs gegeneinander an. Somit waren rund 1100 Läufer am Start und machten die Veranstaltung wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Ganz Deutschland kennt jetzt die Altmühlstadt. Am Morgen des 16. Mai war ein knapp 30 Mann starkes TV-Team zu Gast, um den Wochenmarkt zu filmen. In der Rubrik Raus ins Leben der ARD-Sendung Live nach Neun senden die Fernsehleute live aus kleinen, aber besonderen Orten wie Gunzenhausen, um die regionale Vielfalt zu zeigen.

Das Brauereifest in Spalt lockt jedes Jahr viel Publikum in die Hopfen- und Bierstadt. Heuer wurde zusätzlich noch das 140-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Drei Tage lang ging es in der Braustätte hoch her.