Von der Sonne verwöhnt waren die ersten beiden Tage des Bürgerfests in Gunzenhausen. Die Besucher erfreuten sich an der Vielfalt der Konzerte und Darbietungen und sprachen gerne dem gastronomischen Angebot zu. Am Samstag drohte zwar ein Gewitter, doch es zog vorbei. Abends herrschte dann wieder beste Bedingungen für eine fröhliche lange Nacht.