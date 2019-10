Kommentar: Boykott im Gunzenhausener Stadtrat

Kurzbeschreibung: Am 15. März 2020 finden bayernweit die nächsten Kommunalwahlen statt. Dann bestimmen die Einwohner in Gunzenhausen, Treuchtlingen, Ellingen und Pappenheim neue Stadträte und Bürgermeister, in Weißenburg einen Oberbürgermeister. In den sechs Märkten und sechzehn Gemeinden des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen werden parallel dazu neue Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Insgesamt sind in den Stadt- und Gemeinderäten etwa 370 Sitze zu vergeben.



An die Urne dürfen bei der Kommunalwahl neben deutschen Staatsbürgern auch alle volljährigen EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen.

Themenarchiv Kommunalwahlen 2020 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen