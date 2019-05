Löwenstarke Aktion in Gunzenhausen

Lions Clubs sammelten Altkleider für wohltätige Zwecke

GUNZENHAUSEN - Weder von Regenschauern noch von niedrigen Temperaturen ließen sich die freiwilligen Helfer am Samstag abhalten – und trugen tapfer ihren Teil dazu bei, dass die Altkleider-Sammelaktion der beiden Lions Clubs Gunzenhausen und Treuchtlingen-Altmühltal wieder ein Erfolg wurde.

Seit Jahrzehnten ein Erfolg ist die Altkleidersammlung der Lions Gunzenhausen zugunsten sozialer Zwecke in der Region. © Horst Kuhn



Ab 8 Uhr waren die über 250 Ehrenamtlichen im Stadtgebiet und den Stadtteilen unterwegs, um die gefüllten Säcke mit Sammelfahrzeugen abzuholen, die von Betrieben aus der Region für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden sind. Neben Lions-Mitgliedern beteiligten sich Vereine und Landjugendgruppen aus Haundorf, Unterwurmbach, Laubenzedel, Pfofeld, Dittenheim, Wald, Aha, Pflaumfeld, Gnotzheim, Stetten, Sammenheim, Heidenheim, Ostheim, Westheim, Hohentrüdingen und der SV Cronheim beim Verteilen und Einholen der Säcke.

Mit dabei waren zudem Jugendliche der Kinder- und Jugendhilfe Bezzelhaus, der Freiwilligen Feuerwehr Gunzenhausen, der Stephani-Hauptschule und der THW-Jugend. Damit die Sammler und Verlader bei Kräften blieben, war für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

"Wir helfen"

Am Ende konnten drei Lastwagen samt Anhänger auf die Waage gebracht werden, von wo aus es dann in eine Sortieranlage geht. Dort wird das Sammelgut sortiert, tragbare Stücke werden wiederverwendet. Die derzeitige "Löwen-Präsidentin" Nadine Amesöder bedankte sich bei Activity-Beauftragem Thorsten Schneid für die Organisation, bei allen Helfern und der Bevölkerung für das gute Sammelergebnis. Der Reinerlös der diesjährigen Aktion kommt nach dem Motto "Wir helfen" ausschließlich Projekten und Einrichtungen in Gunzenhausen und Umgebung zugute.

Beim Lions Club Treuchtlingen-Altmühltal zeichneten dessen Präsident Armin Doerfer und Activity-Beauftragter Thomas Thill für den Ablauf der Aktion verantwortlich.

