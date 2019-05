146 Kilometer am Stück laufen und dabei alle drei Seen passiert: das ist das Konzept des "Seenländers Ultra Race", erstmals organisiert von Michael Snehotta aus Pfofeld.

Die Traditionspflege wird in Altmühlfranken großgeschrieben, wie man am Vorabend des 1. Mai deutlich wurde. In vielen Dörfern wurden schmucke Maibäume aufgestellt.