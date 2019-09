Mit dem DAV Gunzenhausen in die Dolomiten

GUNZENHAUSEN - Mitten hinein ins Zentrum der Dolomiten nach Wolkenstein im Grödnertal führte die diesjährige Sektionsfahrt des Deutschen Alpenvereins Gunzenhausen. Sie ist der jährliche Höhepunkt im Wanderprogramm der hiesigen Sektion.

Am Abschiedstag zeigte sich der Wettergott versöhnlich und ermöglichte den Wanderern der Sektion Gunzenhausen eine tolle Tour am Grödnerjoch. © Foto: Deutscher Alpenverein, Sektion Gunzenhausen



Unter der Regie des Vorsitzenden Klaus Dörrfuss hat sich die Mehrtagesfahrt zu einem Angebot an alle Mitglieder, unabhängig vom Konditions-, Anspruchs- und Leistungsstand, entwickelt. Tagestouren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen dies möglich. Heuer waren drei Interessengruppen eingeplant: Andreas Schüller bot Genusswandern mit Einkehrmöglichkeiten entlang leicht begehbarer Wege an, Klaus Dörrfuss, in dessen Händen auch die Gesamtorganisation lag, stellte an die Kondition seiner Gruppe schon höhere Anforderungen, und Matthias Burkhardt verlangte von seinen Gruppenmitgliedern hochalpine und Klettersteigfertigkeiten.

So zumindest sah es der Plan vor – doch ein Blick auf die Wetterkarte machte selbst eingefleischten Optimisten klar, dass das Programm wohl die ein oder andere Änderung erfahren musste. Am ersten Tag jedoch machten sich die 42 Mitreisenden noch wie geplant nach einem reichhaltigen Frühstück zu den drei vorgesehenen Touren auf. Während der Weg die Genusswanderer am Col Raiser auf leicht gehbaren Pfaden über Bergwiesen führte, machten sich die anderen beiden Gruppen zur berüchtigten Langkofelscharte und von dort auf den Abstieg zur Langkofelhütte auf. Dort schwenkten die einen nach links in den Klettersteig zum Plattkofel ab und kehrte über das Sellajoch zum auf 1700 Meter gelegenen Hotel zurück. Für die Gruppe um Klaus Dörrfuss ging es weiter bergab über den Monte Pana nach Sankt Christina. Eines war bereits an diesem Tag allen drei Gruppen gemein: Mehr oder weniger nass wurden alle. Nebel und Regen zwangen am nächsten Tag zum Umdenken. Andreas Schüller bot eine verkürzte "Genuss"-Wanderung durch die "Steinerne Stadt" an der Langkofel-Nordseite an, für die anderen wurde Plan B mit einer Fahrt nach Bozen ins Messner Mountain Museum und ins Südtiroler Archäologiemuseum mit der Mumie von Ötzi ausgerufen. Wie zum Hohn strahlte in Bozen die Sonne vom blauem Himmel, während es in Wolkenstein regnete, später sogar schneite.

Wegen des miserablen Wetters am Sonntag mussten alle Wander-Highlights ausfallen, selbst der Almabtrieb, zu dem sich alle drei Gruppen am Ende ihrer jeweiligen Touren hätten treffen wollten, wurde abgesagt. Den total verregneten Tag rettete jedoch das "Burgfräulein" der Trostburg, einer auch im Inneren original erhaltenen mittelalterlichen Ritterburg am Eingang des Eisacktals. Die "Trostburg-Tresl" gewährte der DAV-Truppe eine exklusive Führung durch die Gemächer. Terese Gröber, die einige bereits von einem Beitrag in den "Lebenslinien" im Bayerischen Fernsehen ein Begriff war, lebt schon ihr ganzes Leben lang auf der Burg. Sie gestaltete die Führung sehr authentisch, persönlich und mit soviel Herzblut.

Durch frischen Schnee

Sonniges Wetter versöhnte die vor unverbrauchter Energie kaum zu haltende Wandertruppe am letzten Tag. Ein sehr schöner Panoramaweg vom Ort Wolkenstein an der gleichnamigen Burgruine vorbei ins Langental bot wirklich wieder Genusswandern. Die Alternative war ein etwas härterer Abstieg über Fels vom Grödnerjoch, im oberen Wegteil noch durch den frisch gefallenen Schnee, ebenfalls zur Jausenstation ins Langental.

Dass der Reisebus während des gesamten Aufenthalts zur Verfügung stand, war bei den vielen Programmwechseln sehr positiv. Für gute Stimmung sorgten zudem Stefan Lahner und Günther Jung, die immer wieder ihre Gitarren auspackten und zum Mitsingen einluden.

Die Sektion Gunzenhausen wird das Konzept der Sektionsfahrt in dieser Form auch im nächsten Jahr fortführen. Dass dabei jeder mitfahren kann, egal wie alt, egal wie leistungs-fähig, entspricht der Philosophie des Deutschen Alpenvereins und seiner Sektion Gunzenhausen.