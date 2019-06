Nach dem Paukenschlag: SPD, wohin?

Kreisvorsitzender Harald Dösel empfiehlt als Reaktion auf Nahles’ Ämterverzicht, sich jetzt endgültig aus der großen Koalition zu verabschieden. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der angekündigte Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende ist auch in der Weißenburg-Gunzenhäuser SPD wie eine Bombe eingeschlagen. Als Reaktion auf das Geschehen in Berlin wies Kreisvorsitzender Harald Dösel (Weißenburg) gestern im Gespräch mit dem Altmühl-Boten in die Richtung, die er nun mehr denn je befürwortet: den Ausstieg aus der großen Koalition.

Ein Bild vom Oktober 2008 am Altmühlsee: SPD-Bundespolitikerin Andrea Nahles hatte als Kapitänin gut lachen, eingerahmt von den regionalen Führungskräften der Partei, Christa Naaß aus Obererlbach und Helga Koch aus Ansbach. Foto: Tina Ellinger



Den Abschied von Nahles aus den Spitzenämtern und wohl aus der Politik insgesamt bezeichnete er als bedauerlich. Die Vorsitzende habe in einer schwierigen Zeit versucht, die Partei zu stabilisieren und aufzurichten. Wenn sie erkenne, dass es ihr inzwischen an Rückhalt fehle und sie daraus die Konsequenzen ziehe, dann gebühre dem Verständnis und Respekt. Andererseits könne man Nahles’ sicherlich für sie persönlich alles andere als einfache Entscheidung auch so deuten, dass sie gescheitert sei.

Dösel hält es für geboten, dass die Partei sobald wie möglich einen Bundesparteitag durchführt. Das sollte nicht zum Jahresende geschehen, wie es üblich sei, sondern früher geschehen. Realistisch komme der September in Frage. Dort sei dann grundsätzlich eine Neuaufstellung der SPD zu diskutieren und zu entscheiden. Da müsse es um die schwierige strategische Position der Partei – Stichwort GroKo – und um neue Gesichter an der Spitze gehen. Auf die Frage, wer Partei und Fraktion künftig führen solle, könne er persönlich nicht direkt eine Antwort geben, dafür seien die Entscheidungen am Sonntag zu überraschend gewesen. Insofern sei auch er gespannt, was personell nun in Bewegung geraten sei. Und sicherlich würden auch die Parteimitglieder in Altmühlfranken darüber diskutieren wollen, wer bei der SPD künftig das Sagen haben werde.

Für mindestens ebenso wichtig hält Harald Dösel aber, dass sich die SPD mit dem Verbleib oder dem Austritt aus der Koalition mit CDU und CSU auseinandersetzt. Der Ausstieg müsse "ernsthaft" geprüft werden, genau dafür sei jetzt der Zeitpunkt erreicht. Er selbst halte es nicht mehr für vertretbar, so weiterzumachen wie zuletzt, also noch zwei Jahre GroKo durchzustehen. Ganz entscheidende Punkte wie Energiewende und Klimaschutz seien mit der Union nicht zu bewerkstelligen, diese Erkenntnis sei in ihm immer mehr herangereift. Und nicht ohne Grund sei die Lage von Union wie von SPD mehr als schwierig geworden.

"Man muss mal mutig sein", sagte Dösel, "auch mit dem Risiko einer falschen Entscheidung." Dabei wisse er um die Zwänge, denen sich die SPD auf Bundesebene bei Sachentscheidungen ausgesetzt sehe, und ihm sei auch klar, dass eine vorgezogene Bundestagswahl für die SPD ihre Tücken berge.

Die nächste Sitzung des SPD-Kreisvorstands ist am 24. Juni. Sie wird wie geplant den Schwerpunkt Kommunalpolitik und die Wahlen 2020 haben. Nahles’ Rücktritt und das, was in den nächsten Tagen bei der Bundes-SPD noch alles passieren kann, werde natürlich ebenfalls Thema sein. Und vermutlich im Juli wird es einen Parteitag des SPD-Unterbezirks geben. Dösel hält es für angemessen, auch dort breit zu diskutieren, wohin sich die SPD orientieren soll.