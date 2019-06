"Gemeinsam sind wir stark" lautete das Motto der Gewerbeschau, die die Kommunale Allianz Altmühl-Mönchswald-Region in Merkendorf auf die Beine gestellt hat. 69 Aussteller nutzen die Gelegenheit, sich und ihr Angebot einem breiten Publikum zu präsentieren.

Auf der Reitanlage in Mooskorb gaben sich dieses Jahr nicht nur Haflinger ein Stelldichein, sondern auch Ponys und Großpferde gingen an den Start. Insgesamt zählten die Organisatoren um Horst Schwarz 800 Starts in den verschiedenen Disziplinen.