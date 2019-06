Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Gunzenhäuser Stadthalle wird wiedereröffnet In zwei Wochen ist es endlich soweit: Die Gunzenhäuser Stadthalle wird wiedereröffnet. Das Gebäude blieb zwar in seiner Grundstruktur erhalten, das Innenleben wurde aber komplett erneuert, zudem wurde die Halle um 1000 Quadratmeter erweitert. Vom Ergebnis kann sich die Bevölkerung am Tag der offenen Tür am Samstag, 29. Juni, überzeugen.

Neue Wakeboardanlage am Brombachsee ist eröffnet Neues Aushängeschild für das Fränkische Seenland: Die Eröffnung der neuen Wakeboardanlage am Kleinen Brombachsee lockte über Pfingsten viele Wassersportfans in die Region. Die Betreiber Jonas Wörrlein und Matthias Bauer investierten 1,6 Millionen in die Verwirklichung ihres großen Traums.

Gewerbeschau in Merkendorf 2019 "Gemeinsam sind wir stark" lautete das Motto der Gewerbeschau, die die Kommunale Allianz Altmühl-Mönchswald-Region in Merkendorf auf die Beine gestellt hat. 69 Aussteller nutzen die Gelegenheit, sich und ihr Angebot einem breiten Publikum zu präsentieren.