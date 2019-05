Rätselhafte Häkelkunstwerke zieren Bäume im Ries

Seit einigen Tagen hängen Unbekannte Häkeldeckchen entlang der St 2221 auf - vor 1 Stunde

AUHAUSEN - Wer in letzter Zeit nördlich von Oettingen über Auhausen bis Richtung Wassertrüdingen mit dem Auto oder dem Rad unterwegs war, hat sie vielleicht schon entdeckt. Kleine Häkelkunstwerke in verschiedenen Farben und Formen hängen an Bäumen am Straßenrand. Einheimische fragen sich, was es damit auf sich hat.

Dieser Baum steht in Auhausen. Seit ein paar Tagen trägt er bunte Häkeldeckchen an seiner Rinde. Wer sie angefertigt hat, ist unklar. © Robert Kaußler



Dieser Baum steht in Auhausen. Seit ein paar Tagen trägt er bunte Häkeldeckchen an seiner Rinde. Wer sie angefertigt hat, ist unklar. Foto: Robert Kaußler



"Kunstwerke die Rätsel aufgeben? Oder prangen sogar Geheimzeichen am Wegesrand?", schreibt unser Mitarbeiter Robert Kaußler und schickt Fotos von Bäumen an denen Häkeldeckchen hängen. Er hat sie in Auhausen fotografiert. Aber er berichtet, dass diese Symbole an zahlreichen Bäumen im nördlichen Ries, von Oettingen über Auhausen bis Richtung Wassertrüdingen, zu entdecken seien. An den fränkischen Straßen der Umgebung sollen sich zudem vergleichbare Häkelwerke befinden.

Wer sie dort am Straßenrand angebracht hat und vor allem warum, ist noch unklar. Kaußler stellt die These auf, dass die bunten, blumenähnlichen Symbole vielleicht den Weg zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen weisen sollen. Am Freitag, 24. Mai, öffnet die Gartenschau ihre Tore und kann bis Sonntag, 8. September, besucht werden.

Bilderstrecke zum Thema Ministerbesuch in Wassertrüdingen Drei Wochen vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Wassertrüdingen stattete Umweltminister Thorsten Glauber dem Gelände einen Besuch ab und informierte sich über den Stand der Dinge. Am Freitag, 24. Mai, wird die Ausstellung dann feierlich eröffnet und hat 150 Veranstaltungen im Programm.



Wer hat sie ebenfalls entdeckt und kann Licht ins Dunkel bringen? Dann schreiben Sie uns doch unter ab-redaktion@pressenetz.de.