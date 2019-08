Ein mitreißendes und vielseitiges Musikprogramm, tolle Stimmung und bestes Wetter - Das Altmühlsee-Festival war auch in diesem Jahr ein Erfolg auf der ganzen Linie. Acht Bands heizten den mehreren tausend Gästen an sieben Spielstätten rund um den See kräftig ein. Wer es etwas beschaulicher wollte, konnte in den Abendstunden vom Ufer aus einen herrlichen Blick auf den See genießen, wo neben der MS Altmühlsee auch einige Segelboote ihre Bahnen zogen. © Uli Gruber