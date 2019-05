Samstagskonzerte am Marktplatz in Gunzenhausen starten wieder

Innenstadt verwandelt sich zum neunten Mal in eine Open Air-Arena - vor 54 Minuten

GUNZENHAUSEN - An diesem Wochenende gehen die Samstagskonzerte auf dem Gunzenhäuser Marktplatz in die nächste Runde. Zum Auftakt spielen die Gnotzheimer Musikanten und die Musikkapelle Dornstadt. Insgesamt werden 32 Einzelkünstler und Gruppen zu hören sein.

Die Musikkapelle Dornstadt tritt am Samstag, 1. Juni, im Rahmen der Konzerte unter dem Maibaum auf dem Gunzenhäuser Marktplatz in Aktion. © Tourist-Information Gunzenhausen



Die Musikkapelle Dornstadt tritt am Samstag, 1. Juni, im Rahmen der Konzerte unter dem Maibaum auf dem Gunzenhäuser Marktplatz in Aktion. Foto: Tourist-Information Gunzenhausen



2011 wurde die Konzertreihe auf Initiative von Heribert Heinzmann ins Leben gerufen und begann seitdem immer am Samstag vor Pfingsten. Doch aufgrund der starken Nachfrage gibt es in diesem Jahr schon eine Woche früher Musik in der Stadt und ab dann jeden Samstag bis zum Kulturherbst am 28. September.

Von 10 bis 14 Uhr werden über den Sommer immer samstags insgesamt 32 Musikkapellen, Bands und Einzelkünstler den Marktplatz in eine Open Air-Arena verwandeln. Einkaufen, bummeln, einen Kaffee oder Cappuccino genießen – all das lässt sich dann wieder hervorragend mit der musikalischen Umrahmung in Einklang bringen.

Das von Mäzen Heribert Heinzmann und Wolfgang Eckerlein, dem Leiter der städtischen Tourist-Information, zusammengestellte Programm ist so bunt wie nie zuvor. Natürlich werden die Freunde der Blasmusik nicht zu kurz kommen. Auf Einladung der Wormer Musikanten ist mit den Böhmischen Schalders auch wieder eine Gastkapelle aus Südtirol zu hören.

Jazz und Folk

Der musikalische Reigen umfasst aber auch Jazz, vertreten durch die Nördlinger Stadtjazzery, Folk mit der Gruppe Nordilo, besten Big Band Sound mit der Thalmässinger Swing Connection oder Rock und Pop, mal klassisch, mal modern, mit Caprize, Diemenz, den BBQ-Chiefs, den Usos oder der Gruppe Blackbyrd.

Die Kapellen kommen aus den Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen, Ansbach, Roth, Donau-Ries und auch dem Rems-Murr-Kreis. Gunzenhausen ist im Lauf der 18 Wochen durch die Gunzenhäuser Blous’n, den Posaunenchor Gunzenhausen, die Walder Dorfmusik, die Wormer Musikanten und die Jugendkapelle Gunzenhausen bestens präsent.

Auch der Shanty-Chor Altmühlsee wird anlässlich seines 25-jährigen Bestehens erstmals unter dem Maibaum auftreten. Zudem wird es im Rahmen des evangelischen Landeskinderchortags am 13. Juli ein großes Chorsingen auf dem Marktplatz geben. Starten wird die 9. Konzertsaison vor dem Gasthaus "Altes Rathaus" am Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr mit den Gnotzheimer Musikanten, die Musikkapelle Dornstadt greift dann ab 12.15 Uhr ins Geschehen ein.

Alle Konzerttermine gibt es hier zum Nachlesen. Zudem liegen Flyer bei den Konzerten aus.