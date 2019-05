Schlungenhof: Gänse und gute Sänger

GUNZENHAUSEN - Wo ist es schön bei euch im Ort? Mit dieser Frage ist der Altmühl-Bote in den Stadtteilen Gunzenhausens unterwegs. Gesucht wird ein markanter Platz, ein schöner Spazierweg, ein Aussichtspunkt mit Weitblick, eine einladende Ruhebank im Ortskern, ein mit Liebe hergerichtetes Gebäude oder ein anderer Wohlfühlort. Als Kundschafterin war diesmal die Schlungenhöfer Ortssprecherin Ella Reichardt gefragt.

Schlungenhof hat kein eigenes Wappen. Dieses Wappen-Logo entwarf ein Feriengast in Anspielung auf den Necknamen „Gänsrupfer“. Foto: Babett Guthmann



Schlungenhof hat keine eigene Kirche, dafür ein imposantes Industriegebiet, liegt direkt am Altmühlsee, und im Sommer hat "Altmühlsee Camping Herzog" womöglich mehr Gäste als es "Ureinwohner" gibt. Und dann gibt es noch diesen Blechkarossen-Wurm auf der B 13 – mitten im Ort. Der mit Gunzenhausen quasi zusammengewachsene Stadtteil hat also nicht nur Sonnenseiten.

Der Motor des Motors

Aber Schlungenhof hat die Schlungenhöfer – und das sind nicht nur sportliche Leute, die regelmäßig über die B 13 sprinten, sondern sie packen auch was an in ihrem Ort, besonders in Sachen Natur und Umwelt. Ein Motor dieser Aktivitäten ist der örtliche Gartenbauverein – und Motor des Motors wiederum ist die Vorsitzende Ella Reichardt.

Bei unserem Rundgang durch den Ort übernimmt Ella Reichardt also eine Doppelrolle: Ortssprecherin und zugleich Vorsitzende des Gartenbauvereins. Wir machen uns vom Siedlungsgebiet an der Ringstraße zuerst einmal auf zur "Lindenallee". Hier gibt es eine Ruhebank, die "in den Sommermonaten nicht kalt wird". So formuliert es Ella Reichardt und meint damit, dass hier ein beliebter Treffpunkt für alle Gassigeher und Spaziergänger ist. Gepflanzt wurden die Linden von elf jungen Hochzeitspaaren in den Jahren 2000 bis 2012.

Linden gelten als wichtige sommerliche Bienenweide, und damit kommt ein Thema in den Fokus, für das sich die Ortssprecherin besonders einsetzt: Blühwiesen und blühende Heckenraine. Wir machen uns also auf zur B 13, und an der Ortseinfahrt zeigt uns Ella Reichardts Sheltie, wie man lebensrettend über die Straße hechtet.

Dann stehen wir mitten im Narzissen-Paradies. Daneben ein kreisrundes Beet für Blühstauden, die der Gartenbauverein pflegen wird. Das Ganze geht auf eine Initiative von Stadtrat Werner Winter zurück: Als Testzonen wurden in Wald, Büchelberg, Unterasbach und Schlungenhof Flächen ausgewählt, die später einen Blütenteppich ergeben sollen.

Auf der anderen Straßenseite setzten wir uns zu Hermann Fischer aufs Aussichtsbänkla an seiner im vergangenen Jahr angelegten Blumenwiese. Wenn alles klappt, soll hier am Binsenwöhrgraben im Frühjahr die Blütenfarbe Gelb, im Herbst dann die Farbe Blau dominieren. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal hat Fischer kleine "Himmelsweiher" anlegen lassen, die sich bei Regen füllen und von niedrigen Anböschungen geschützt werden. Als alter "Goggerer" haben es ihm auch die Wildvögel angetan, und es gibt allerhand Nistkästen für Stare, Meisen und – ganz neu – eine Station für Schwalbennester. Im Herbst kommt noch ein Insektenhotel dazu. "Alles Hermann Fischers Eigeninitiative!", betont Ortssprecherin Reichardt.

Regelrechter Eichen-Ring

Der einzige Schlungenhöfer, der „See in Flammen“ ab- lehnt, ist der Emu. Da hopst er schon mal über’n Zaun. Foto: Babett Guthmann



Beim Rückweg in den Ort kommen wir an den hohen Eichen vorbei, die wohl vor gut 150 Jahren gepflanzt worden sein müssen. Erstaunlich viele solche alten Bäume gibt es im Ort, einen regelrechten Eichen-Ring. Und noch eine Station liegt auf dem Weg – das Tor mit dem Schlungenhof-Logo. Der Ort hatte nie ein eigenes Wappen. Ein Feriengast griff den alten Necknamen für die Schlungenhöfer auf: "Gänsrupfer" hießen sie im Volksmund.

Es macht Spaß, sich von Ella Reichardt durchs Dorf führen zu lassen. Sie hat einen Blick für die schönen Seiten des Ortes. Aber sie sieht auch die Probleme: Gäbe es nicht das Gasthaus "Jungmeier", die Schlungenhöfer hätten gar keinen Treffpunkt mehr – und auch der Männergesangverein Eintracht Schlungenhof keinen Probenraum. Sie schaut schon ein wenig sorgenvoll, doch gleich hellt sich ihre Miene wieder auf: "Schreiben Sie, dass die so schön singen können und einen tollen Dirigenten haben – Rainer Sichermann. Der schafft es, auch junge Sänger zu motivieren!"

Ja, und am Ende kommt dann doch noch die B 13-Umgehung zur Sprache: Ella Reichardt, die sich als Parteilose der CSU-Fraktion angeschlossen hat, muss wegen der ganzen Thematik in letzter Zeit vermehrt Termine wahrnehmen. Sie hat sowohl ein Ohr für die Schlungenhöfer, die sich endlich von der Blechlawine durchs Dorf verabschieden wollen, kennt aber auch die Sorgen der Siedlungsbewohner, dass ihnen die Straße zu nahe rücken könnte. Sie bleibt mit allen und mit den Stadträten in Kontakt, so versteht sie ihr Amt als Ortssprecherin.

