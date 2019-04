Schwammspinner: Was die Bürger tun können

Die Stadtverwaltung rät dazu, ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Die Plage dauert eventuell noch bis zu sechs Wochen an. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wie können, wie sollen die betroffenen Bürger gegen die Schwammspinner-Plage vorgehen? Diese Frage wurde am Freitagmorgen intensiv im Gunzenhäuser Rathaus beraten. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz setzte sich mit dem hiesigen Forstamt, das Teil des Landwirtschaftsamtes ist, in Verbindung. Heraus kamen einige Empfehlungen.

„Der Baum steht Kopf“: Diese Überschrift einer Infotafel am Burgstall ist irgendwie sehr passend für das, was sich in Sachen Schwammspinner derzeit dort abspielt. © Marianne Natalis



„Der Baum steht Kopf“: Diese Überschrift einer Infotafel am Burgstall ist irgendwie sehr passend für das, was sich in Sachen Schwammspinner derzeit dort abspielt. Foto: Marianne Natalis



Der Altmühl-Bote hatte am Donnerstag berichtet, wie schwer getroffen so manche Hausbesitzer am Rand des Burgstallwaldes sind. Die Raupen des Eichenschwammspinners nehmen überhand. Am Freitag meldeten sich beim Bürgermeister noch zwei Betroffene, wussten von schwer erträglichen Zuständen in der Steinkreuzstraße bis hin zur Waldstraße zu berichten.

Das Rathaus und der Bereich Forsten des AELF empfehlen den Bürgern, das Pflanzenschutzmittel NeemAzal zu verwenden. Es ist frei verkäuflich und bedarf keines Sachkundenachweises. Das Mittel wird auch von der Firma benutzt, die öffentliche Grünflächen in der Stadt gegen den Befall mit Eichenprozessionsspinnern behandelt. Es hilft auch, im jetzigen Raupenstadium, gegen den Schwammspinner. Der Wirkstoff dringt in die Blätter ein und gelangt in die Raupen, wenn diese sich über das Grün hermachen.

Das Mittel ist biologisch. Es wird aus den Kernen eines tropischen Baums gewonnen. Wer Näheres zu NeemAzal wissen will, kann sich auch an besagte Firma (Hofmann in Abenberg, 0160/7410041) wenden.

Die Raupe des Schwammspinners befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase. Erste Exemplare tauchten etwa am 6. April auf. Die massenhafte Vermehrung, in weiteren Stadien, könnte noch vier bis sechs Wochen andauern, dann flattern harmlose Nachtfalter umher.

Die Experten der Forstverwaltung halten es für gut möglich, dass sich manche Eigelege direkt auf den Privatgrundstücken befinden und dass von dort – und nicht vom Burgstall – die Raupen kommen.

Vom Pflanzenschutzmittel MIMIC raten die Behörden ab. Es darf nur mit entsprechendem Sachkundenachweis erworben und verwendet werden. "Für den Privatgebrauch ist dieses Mittel nicht geeignet", heißt es aus dem Rathaus.

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend hatte Fritz Ortner (CSU) auf den Schwammspinner hingewiesen und von einer Zumutung für die Bürger gesprochen. Diese solle die Stadt nicht im Regen stehen lassen, sie bräuchten Hilfe.