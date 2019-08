See-Beben beim Altmühlsee-Festival

Freunde von Rock und Pop kommen voll auf ihre Kosten. - vor 23 Minuten

GUNZENHAUSEN - See-Beben ist garantiert am kommenden Samstag, 24. August, beim 17. Altmühlsee-Festival. Rund um den See spielen ab 19 Uhr acht Bands an sieben verschiedenen Locations.

Die Wirte der Gaststätten rund um den See freuen sich auf das Altmühlsee-Festival am Samstag, 24. August, und auf zahlreiche Gäste. © Foto: Zweckverband Altmühlsee



Vom feinsten Rock ’n’ Roll über Beatles-Cover, cooler Pop-Punk-Musik bis hin zu Independent wird es bunt und hippig am See. Die Bühnen verteilen sich auf die Stationen Seezentrum Schlungenhof, Surfzentrum Schlungenhof, Seezentrum Muhr am See und Seezentrum Wald, ZanZiBar am Erlebnisspielplatz sowie die Freizeitanlagen Mörsach und Gern.

Zu den diesjährigen Acts des Altmühlsee-Festivals gehören am Seezentrum Schlungenhof (Boothaus) "Bumsi and the Pimperboyz", am Terrassencafé im Surfzentrum Schlungenhof spielen "Cash." und am Strandhaus im Seezentrum Muhr am See sind "The Confederates" zu hören. Die "Yellowcakes" und "Strife 85" kann man im Strandcafé im Seezentrum Wald erleben. Die Zanzibar am Erlebnisspielplatz im Seezentrum Wald verzaubert Diana Ortner mit ihrer Musik. "Smashed Potatoes" sind an der Freizeitanlage Mörsach im Biergarten KraftWerk zu hören, und an der Freizeitanlage Gern im Biergarten spielen "Sound Transit".

Auch dieses Jahr gibt es eine Bonuskarte zusammen mit dem Altmühlsee-Festival-Bändchen. Die Festival-Bändchen gibt es in allen Biergärten rund um den Altmühlsee und am Altmühlsee-Zuleiter, in der Tourist-Information der Stadt Gunzenhausen sowie in der Geschäftsstelle des Zweckverbands Altmühlsee. Ein Bändchen kostet 3 Euro. Beim Erwerb des Festival-Bändchens erhalten die Gäste eine Bonuskarte, die nach dem Festival attraktive Vergünstigungen am See bietet.

Neu ist dieses Jahr, dass für die Nutzung des Shuttle-Busses und der "MS Altmühlsee" das Festivalbändchen benötigt wird. Die Bändchen gibt es neben den Gaststätten rund um den See auch an den Schiffsanlegestellen und im Shuttlebus.