Seenlandmarkt auf der Badehalbinsel Absberg

130 Aussteller präsentieren am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, ihre Waren - vor 56 Minuten

ABSBERG - Vielfalt mit Seeblick gibt es am kommenden Wochenende, 22./ 23. Juni, wieder auf der Badehalbinsel Absberg. Kunst, Kultur und Kulinarik ist auch das Leitmotto der neunten Auflage des beliebten SeenLandMarktes, der vom Zweckverband Brombachsee veranstaltet wird.

Bunte Vielfalt: Beim SeenLandMarkt am kommenden Samstag und Sonntag gibt es viel Kunsthandwerk, aber auch Musik, gutes Essen und die Inthronisation der neuen Altmühlfränkischen Bierkönigin. © Jürgen Eisenbrand



Bunte Vielfalt: Beim SeenLandMarkt am kommenden Samstag und Sonntag gibt es viel Kunsthandwerk, aber auch Musik, gutes Essen und die Inthronisation der neuen Altmühlfränkischen Bierkönigin. Foto: Jürgen Eisenbrand



Auf dem Markt gibt es die enorme Vielfalt regionaler Produkte zu entdecken. Rund 130 Aussteller aus den Bereichen Kunsthandwerk, Handwerk, Naturprodukte sowie kulinarische Regionalspezialitäten verwandeln die Badehalbinsel in ein großes Marktdorf.

Das Rahmenprogramm für Kinder, aber auch die musikalische Unterhaltung im überdachten Biergarten runden das Angebot ab. Der SeenLand-Markt lädt damit nicht nur zum gemütlichen Einkaufsbummel ein, sondern auch zum Genießen und Verweilen. Rund 30 Aussteller sorgen mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Besucher.

Am Marktsamstag ist der Biergartenbetrieb bis 20 Uhr geöffnet. Im überdachten Bereich zeigen Nachwuchsbands aus der Region ihr Können – vom lauschigen Akustik-Rock bis zum quirligen Pop-Rock. Familien finden am großen, überdachten Sandspielkasten das eine oder andere schattige Plätzchen. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Samstag wird auf der Bühne zudem die neue Altmühlfränkische Bierkönigin inthronisiert. Am Sonntag steht dann um 10.30 Uhr der Seenland- Gottesdienst mit der Schäferwagen-Kirche an. Marktende ist an diesem Tag um 18 Uhr.

Der Eintritt zum SeenLandMarkt ist frei. Die Nutzung der unmittelbar neben dem Marktgelände befindlichen Parkplätze ist allerdings kostenpflichtig.