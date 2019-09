Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Gelungener Kirchweihauftakt in Gunzenhausen Mit der Kirchweih hat in Gunzenhausen die fünfte Jahreszeit Einzug gehalten. Nach einem gelungenen und - allen Wetterprognosen zum Trotz - trockenen Auftakt auf dem Marktplatz, ging es zum Schießwasen, wo das erste Fass Bier angestochen wurde.

Lichterzauber am Brombachsee Genauso, wie es sein sollte und wie es sich die Organisatoren von Anfang an gewünscht hatten, gingen heuer die "Magischen Momente" am Brombachsee über die Bühne: Die sommerlichen Temperaturen und das ansprechende Programm lockten die Besucher zu tausenden an die Strände.

Dachgeschoss in Flammen: Großeinsatz in Muhr am See Mitten in der Nacht ist im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Muhr am See ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten - sie blieben unverletzt. Die Kripo Ansbach ermittelt zur Brandursache.