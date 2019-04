Sport- und Gesundheitstag in Döckingen

Am Samstag, 27. April, lädt der SV zu Vorträgen und Mitmach-Programmen ein - 13.04.2019 12:03 Uhr

DÖCKINGEN - Der SV Döckingen veranstaltet am letzten Wochenende in den Osterferien, am Samstag, 27. April, den 1. Sport- und Gesundheitstag.

Jumping Fitness steht in Döckingen am 27. April ebenso auf der Tagesordnung. © Jumping Fitness



Neben Vorträgen und Info-Ständen wird in der Sporthalle in Döckingen ein breit gefächertes Bühnen- und Mitmach-Programm geboten. Beginn ist um 13 Uhr mit einem Gesundheitslauf, anschließend werden BLSV-Kreisvorsitzende Brigitte Brand und MdL Manuel Westphal um 14 Uhr den Tag offiziell eröffnen.

Pezzibälle, Jumping Fitness oder Autogenes Training stehen ebenso auf dem Programm wie die richtige Ernährung beim Sport. Der Tag endet gegen 19 Uhr.

Das komplette Programm ist unter www.doeckingen.de zu finden.

