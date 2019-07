Wenn der Zweckverband Altmühlsee zu "See in Flammen" einlädt, strömen die Massen. Trotz der unsicheren Wetterlage verfolgten auch heuer wieder tausende Besucher das bunte Lichterspektakel, das heuer um eine Feuershow und eine Lasershow erweitert worden war.

Auf große Resonanz stieß die Ausstellung der Schreiner, die in der Aula der Wirtschaftsschule Gunzenhausen ihre Gesellenstücke präsentierten. Für ihre Unikate erhielten die 27 Nachwuchshandwerker jede Menge Lob.

Auf einer Kreuzung bei Westheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) stießen am Montag ein VW und ein Toyota zusammen. Dabei wurde der VW in den Straßengraben geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Toyota trudelte durch den Aufprall hingegen zurück - direkt in einen herannahenden Audi. Fünf Personen sind dabei leicht bis mittelschwer verletzt worden, ein Kind wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.