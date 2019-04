Turner aus Gunzenhausen mit dabei

Gauwettkämpfe im Gerätturnen am Sonntag in Roth - 06.04.2019 12:11 Uhr

GUNZENHAUSEN - Am Sonntag, 7. April, finden in der Realschulturnhalle in Roth die "Gaueinzelwettkämpfe im Gerätturnen" P-Programm statt. Aus neun Vereinen des Turngaues Mittelfranken-Süd geht in diesem Jahr die Rekordteilnehmerzahl von 153 Mädchen und 25 Jungen an den Start.

In der vergangenen Woche wurden die Nachwuchsturner des FC Gunzenhausen mit Trainer Michael Hartmann-Pöschl bei der Sportlerehrung der Stadt Gunzenhausen für ihre Erfolge 2018 ausgezeichnet. © Mathias Hochreuther



Das Wettkampfgerätturnen wird vertreten beim FC Gunzenhausen durch 19 Mädchen und drei Knaben. Engagierte Übungsleiter sind Sabine Biederbeck und Michael Hartmann-Pöschl. Für ihre Erfolge wurden die Gunzenhäuser Turner erst vergangene Woche wieder bei der Sportlerehrung der Stadt Gunzenhausen ausgezeichnet.

Vom TSV Georgensgmünd sind 18 Mädchen und sechs Jungen dabei. Der TV Hilpoltstein stellt mit 36 Mädchen und zehn Jungs die stärkste Mannschaft. Für den SV Rednitzhembach werden 13 Turnerinnen an den Start gehen. Der TV Thalmässing hat fünf Mädchen gemeldet. Die zweitgrößte Mannschaft stellt der TV 48 Schwabach mit 30 jungen Damen und zwei männlichen Teilnehmern. Die DJK Schwabach nimmt mit elf Turnerinnen teil. Der TV Eckersmühlen stellt zehn Mädchen. Die gastgebende TSG 08 Roth nimmt mit elf Mädchen und vier Jungs an den Gerätturnwettkämpfen teil.

Riesiger Aufwand

Um das große Teilnehmerfeld reibungslos zu bewältigen, wird allen Kampfrichtern, Trainern und Turnern viel Disziplin abverlangt werden. Der Start ist das Einturnen um 8.30 Uhr für alle Turnerinnen der Jahrgänge 2009 und älter. Wegen der Einteilung von fünf Gruppen wird das allgemeine Einturnen von 15 Minuten vor dem Einmarsch mit der Riegeneinteilung stattfinden. Im Anschluss ist für jede Gruppe vor dem jeweiligen Wettkampf an den vier Geräten eine Einturnzeit von 15 Minuten veranschlagt. In Doppelriegen werden je zwei Kampfgerichte abwechselnd die unterschiedlichen Wettkampfklassen werten.

Die Siegerehrung des ersten Wettkampfteiles ist für 13.45 bis 14 Uhr terminiert. Um zirka 13.30 Uhr soll das allgemeine Aufwärmen für die Turnerinnen der Jahrgänge 2010 und jünger sowie aller männlichen Teilnehmer stattfinden. Nach der Siegerehrung werden die Geräte, riegenweise freigegeben und es darf eingeturnt werden. Der Wettkampfbeginn ist für zirka 14.55 Uhr vorgesehen. Die Siegerehrung ist für 17 bis 17.15 Uhr geplant.