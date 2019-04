Überall Laserpistolen beim Blitzmarathon der Polizei

Von morgens bis abends Geschwindigkeitskontrollen - wenig Verkehrssünder - 03.04.2019 17:57 Uhr

Auch an der B466 Richtung Nürnberg an der Ausfahrt Geislohe wurde am Mittwochvormittag geblitzt. © msh



Auch an der B466 Richtung Nürnberg an der Ausfahrt Geislohe wurde am Mittwochvormittag geblitzt. Foto: msh



„Das soll keine Abzocke sein, sondern das Thema soll wieder einmal mehr ins Bewusstsein der Leute rücken dadurch“, sagt Peter Lassnig, Verkehrssachbearbeiter der Polizei Gunzenhausen. Auch die Beamten der Gunzenhäuser Polizei postierten sich gestern den ganzen Tag über an verschiedenen Stellen mit einem Lasergerät, um Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Morgens waren die Verkehrspolizisten am Hindenburgplatz an der Stefani-Schule, wo Schrittgeschwindigkeit herrscht. „Da hatten wir nur einen Verstoß“, sagt Erich Halmheu, Polizeioberkommissar in Gunzenhausen. Von 10 bis 11.30 Uhr blitzten die Beamten dann an der B466 Richtung Nürnberg an der Ausfahrt Geislohe. Auch dort gab es nur einen Verkehrssünder mit erhöhter Geschwindigkeit. Erlaubt sind auf der Bundesstraße an dieser Stelle 100 Stundenkilometer.

„Man kann zufrieden sein“, sagt Lassnig. Die Autofahrer seien durch die Berichterstattung im Vorfeld wohl auch sensibilisiert gewesen. Am Abend ging der Blitzmarathon allerdings noch weiter. Wo genau, das wollte Lassnig aber dann doch nicht verraten.

Micha Schneider