Wägemann: Nur noch zehn Monate Landrat

Der CSU-Politiker kündigt den vorzeitigen Abschied aus dem Amt an. Er will zu rechten Zeit aufhören. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Mit einem weinenden und einem lachenden Auge machte Gerhard Wägemann am Dienstagmorgen die entscheidende Ankündigung. Der Weißenburg-Gunzenhäuser Landrat hört zum 30. April 2020 auf, also vorzeitig. In der folgenden Wahlperiode – von 2020 bis 2026 – wird eine andere Person den Chefposten im Landratsamt bekleiden. Wer das sein wird, bestimmen die Bürger im Zuge der Kommunalwahl im März des nächsten Jahres.

Gerhard Wägemann an seinem Schreibtisch im Landratsamt in Weißenburg. Der frühere Bezirksrat und dann Landtagsabgeordnete ist seit 2011 Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen und das noch für die nächsten zehn Monate. © Wolfgang Dressler



Der CSU-Politiker, ein Weißenburger, amtiert seit dem 23. November 2011. Im Jahr 2017 ist er mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Theoretisch könnte er also bis 2023 weitermachen. Das war aber nie seine Absicht angesichts des fortschreitenden Alters, er ist 66 Jahre alt. Die Frage war, ob er im Frühjahr 2020 aufhören oder noch bis November 2021 weitermachen würde. Das hat mit seinem Pensionsanspruch zu tun.

Wägemann war zuvor achteinhalb Jahre Landtagsabgeordneter. Mit dem Ende als Landrat im April 2020 wird er auch dieses Amt achteinhalb Jahre lang bekleidet haben – macht zusammen 17 Jahre. Die Rechtslage, auch wenn sie sich inzwischen günstiger für ihn darstellt, sieht so aus, dass ihm nur zehn Jahre angerechnet werden, falls er nächstes Jahr aufhört, die anderen sieben Jahre verfallen. Damit kann er mit einem Ruhestandsgeld in Höhe von 35 Prozent rechnen, die Minimalpension. Anders wäre es bei einer zehnjährigen Amtszeit als Landrat gewesen. Dann hätte er sich über eine hohe Altersabfindung freuen können.

"Ich habe mir mit meiner Frau Cristine die Sache reiflich überlegt", sagt Wägemann. Dabei habe das Finanzielle nicht im Vordergrund gestanden. Er lege vielmehr Wert darauf, zur rechten Zeit das Berufsleben zu beenden. Vorbild ist ihm dabei nach eigenen Worten der langjährige Abgeordnete und Parteifreund Ernst Lechner aus Gunzenhausen. Es gehe darum, bei den Menschen geachtet zu sein und in dieser Phase aufzuhören. Wenn über einen gesagt werde, es ist höchste Zeit, dass er einem anderen Platz macht, dann habe man etwas verkehrt gemacht. Im Übrigen sei ihm Ernst Lechner noch bei einem zweiten Aspekt Vorbild: Er werde sich als Ruheständler nicht in die Kommunalpolitik einmischen. Wenn jemand eine Frage an ihn richte, dann werde er antworten, mehr aber auch nicht.

Wägemann kann auf ein langes und forderndes Berufsleben zurückblicken. Das reicht vom Bauernhof, wo er aufwuchs, über das Studium, währenddessen er viele anstrengende Ferienjobs annahm, bis zur Arbeit für den Bauernverband und später als Geschäftsführer des Zweckverbands Senefelder-Schule in Treuchtlingen. Weil er körperliche Arbeit nie scheute und mit Begeisterung Sport trieb (vor allem Ringen und Radfahren), und weil er als Landrat eine hohe Arbeitsbelastung hat, merkt er nun, dass dies alles seinen Tribut fordert. Gerade eine "Herzgeschichte" vor einigen Jahren zeigte dem Weißenburger, dass auch seine Zeit begrenzt ist. Das wurde auch mehr als deutlich, als sein Bruder im Alter von 59 Jahren verstarb.

So ganz leicht fällt dem CSU-Politiker das frühzeitige Ende der Amtszeit nicht. Er fülle das Amt des Landrats mit Leib und Seele aus, "da hängt man dran." Im Übrigen werde er in den nächsten zehn Monaten mit voller Kraft weiterarbeiten. Der Kreishaushalt 2020 werde vor Weihnachten verabschiedet, und es müssten künftige Investitionen vorbereitet werden, darunter der Recyclinghof in Gunzenhausen. Auch bei der Wahrnehmung der Termine will Wägemann keinesfalls nachlassen. Eine große Hilfe seien ihm dabei die Stellvertreter. Mit Robert Westphal und Peter Krauß erfahre er optimale Unterstützung, da sei er dankbar.

Eine politische Bilanz will Wägemann noch nicht ziehen. Immerhin sagt er, dass die finanzielle Erholung des Landkreises ein großer Erfolg war (den längst nicht er allein zu verantworten habe). Der Kunststoffcampus in Weißenburg war "sein Ding". Und die Bewältigung des großen Flüchtlingsstroms 2015/16 war eine ebenso große wie schwierige Aufgabe. Nicht zuletzt ist der Landrat mit der Entwicklung des Kreisklinikums mehr als zufrieden. Hier steht die aufwendige Sanierung des Hauses in Weißenburg an.

Wägemann nimmt für sich in Anspruch, dass er sich in all seinen politischen Ämtern von Sachfragen und nicht von Parteiinteressen leiten ließ. Dieser Kurs, diese "saubere Linie" habe die Arbeit mit den Kreisräten erleichtert.

Als Ruheständler will er sich mehr der Familie zuwenden. Die beiden Enkel werden mehr vom Opa haben. Daneben stehen Touren mit dem E-Bike auf dem Programm, und das Wohnmobil wird mehr beansprucht werden, vielleicht bis nach Spanien.