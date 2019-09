Westheimer Kürbisfest im Zeichen der Familie

Am 22. September erleuchten wieder herbstlich dekorierte Kürbisse - vor 4 Stunden

WESTHEIM - In diesem Jahr seht das Kürbisfest in Westheim ganz im Zeichen der Familie. In der herbstlich dekorierten Halle erleuchten am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr Kürbisse in herrlichen Farben.

80 Sorten Zier- und Speisekürbisse lassen das Herz eines jeden Kürbisliebhabers höher schlagen. Die Familie Krafft bereitet zudem zahlreiche Leckereien rund um den Kürbis frisch für die Gäste zu.

Hausgemachte Kürbissuppe, Kürbispizza, Waffeln und eine Kuchenauswahl warten auf Groß und Klein. Für die Kinder gibt es außer Kürbisse schnitzen und bemalen in diesem Jahr erstmals einen Spielepark und Tiere zum Bestaunen und Streicheln.

Die Erwachsenen dürfen sich an der Prisecco-Bar mit alkoholfreien Köstlichkeiten verwöhnen lassen. So kommt an diesem Tag in Westheim jedermann auf seine Kosten.