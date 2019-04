Wettelsheim 1:0 – ein Sieg, der Hoffnung gibt

WETTELSHEIM - Na also, es geht doch! Der SV Wettelsheim hat nach fünf Pleiten in Serie den "freien Fall" in der Bezirksliga Süd gestoppt. Dank des knappen 1:0-Erfolgs am Donnerstag im Nachholspiel gegen Marienstein steht die Truppe von Tobias Grimm zumindest wieder auf dem Relegationsplatz 14. Ein Sieg, der Mut machen sollte. Bereits heute (16 Uhr) kann sich der SVW gegen Schlusslicht Berching im Abstiegskampf weiter Luft verschaffen.

Schoss das Tor des Tages: der vor allem in Halbzeit eins sehr agile SVW-Stürmer Kevin Rasch. Foto: Uli Gruber



Dass die Kicker vom Hirschfeldweg in der Tabelle derart abgerutscht sind, liegt vor allem an der prekären Personalsituation. Für die Dorfvereine der Liga ist der verletzungsbedingte Ausfall mehrerer Leistungsträger nur schwer zu kompensieren. In solchen Situationen zeigt sich, wie viel Substanz im Kader steckt. Die Grün-Weißen wollen sich ihrem Schicksal nicht widerstandslos ergeben. Diesen Eindruck vermittelte die Truppe im Match gegen Marienstein.

Von Grimm auch mental bestens vorbereitet, legten die Platzherren los wie die Feuerwehr. Schon nach einer Minute musste Gästeschlussmann Julian Glauer-Wenzl bei einer Abnahme von Kevin Rasch auf der Hut sein. Auf der Gegenseite stellte auch SVW-Keeper Christoph Zwahr seine Klasse unter Beweis. Er parierte einen abgefälschten Schuss von Markus Hörmann (4.). Danach stand wieder die Heimelf im Fokus. Erneut hatte Rasch abgezogen, die Kugel zischte jedoch knapp vorbei (10.).

Nach einer Viertelstunde bekamen die Gäste mehr Zugriff auf das Geschehen. Ein Kopfball von Kapitän Andreas Knör verfehlte aber sein Ziel (31.). Besser machte es Kevin Rasch drei Minuten später. Er profitierte beim "Tor des Tages" auch von einem Ausrutscher des SVM-Innenverteidigers Pasqual Krieglmeier. Die Rebdorfer ließen sich davon nicht beeindrucken. Bei einem Flugkopfball von Hörmann hatten die Platzherren Glück (40.). Für Wettelsheim lief es gut, auch nach dem Seitenwechsel. Als Schiedsrichter Frank Mühlenberg in der 50. Minute auf den Punkt deutete, schien sich das Blatt jedoch zu wenden. Was war geschehen? Andreas Brückel soll im Strafraum den aufgerückten Krieglmeier gefoult haben. Die Wettelsheimer protestierten heftig – und empfanden es ganz sicher als ausgleichende Gerechtigkeit, dass Hörmann mit seinem "Elfer" am stark reagierenden Zwahr scheiterte.

Marienstein bemühte sich um den Ausgleich. Fast hätte es geklappt, Claver Kouakou traf aber nur das Aluminium (78.). Zwischendurch blieb die Grimm-Mannschaft mit Kontern gefährlich. Mit etwas mehr Zielstrebigkeit wäre die Vorentscheidung möglich gewesen. Letztlich blieb es beim verdienten 1:0 für den SVW.

In der Bezirksliga geht es nicht nur im Tabellenkeller spannend zu. Nach der unerwarteten Heimniederlage des TSV 1860 Weißenburg gegen Mosbach (1:2) entwickelt sich das Rennen um die Vizemeisterschaft und den damit verbundenen Relegationsplatz zur Landesliga immer spektakulärer. Chancen hat nach wie vor der FV Dittenheim. Im Endspurt der Saison muss die Mannschaft von Martin Huber allerdings sechs Mal auswärts antreten. Morgen geht es nach Holzheim. Gelingt "Dittna" ein Sieg, darf weiter gehofft werden. Jenseits von Gut und Böse rangiert aktuell der SV Ornbau. Der aktuelle Aufwärtstrend soll morgen ab 15 Uhr in Freystadt fortgesetzt werden.

Wettelsheim: Zwahr, Halbmeyer, Lehmeyer, Werner (46. Bierlein), Zischler, Döbler, Bunz, Rasch, Brückel, Krois, Stoll (73. Aslan) / Tor: 1:0 Rasch (34.) / Schiedsrichter: Frank Mühlenberg / Zuschauer: 230.

