Wolframs-Eschenbach wird zur Oldietown

Am kommenden Wochenende wird dort die Zeit zurückgedreht. - vor 16 Minuten

WOLFRAMS-ESCHENBACH - Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren findet am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli das vierte große Oldietown-Festival statt. "Erleben Sie wieder ein ganzes Wochenende lang ,Das Beste von gestern’", lädt die Stadt Wolframs-Eschenbach als Veranstalter die Gäste in die Minnesängerstadt ein.

Eine große Oldtimer-Parade mit Automobilen und Motorrädern der letzten hundert Jahre darf auch diesmal nicht fehlen. © Veranstalter



Eine große Oldtimer-Parade mit Automobilen und Motorrädern der letzten hundert Jahre darf auch diesmal nicht fehlen. Foto: Veranstalter



Petticoats, Pomade, Rockabilly und viele tolle Schlitten in der gesamten historischen Altstadt von Wolframs-Eschenbach sorgen wieder für eine ganz besondere Atmosphäre. Auf sieben Bühnen werden so viele Bands wie nie zuvor Ohrwürmer und Klassiker von den 50er-Jahren bis zu den groovigen 1970ern zum Besten geben.

Rock ’n’ Roll über Rockabilly bis hin zu Rhythm and Blues wird zu hören sein von Billie and the kids, Cherry Casino, Miss Lily Moe, The Hot Rod Gang, The Sharks, The Fab Four, Cat Lee King, The North Side Playboys, Mark Summers, dem Rockin’ Elvis und vielen weiteren mehr.

Das Erscheinungsbild des größten Retro-Events in Nordbayern, die kulinarischen Angebote der Wolframs-Eschenbacher Vereine und Gastwirte sowie die Verkaufsstände sind auf die Zeit der Wirtschaftswunderjahre abgestimmt. Zu erleben gibt es eine Stadt im Oldie-Fieber. Zu den Glanzlichtern zählt eine große Oldtimer-Parade mit Automobilen und Motorrädern der letzten hundert Jahre. Die Besucher können das stilechte Treiben in der historischen Altstadt mit ihrem ganz besonderen Flair genießen.

Tanzgruppen laden mit Boogie Woogie, Rock ’n’ Roll und ihren authentischen Vorführungen zum Mitmachen ein. Das umfangreiche Rahmenprogramm versetzt die Gäste zurück in die "gute, alte Zeit". Ein Petticoat-Wettbewerb mit Wahl zur "Miss OldieTown 2019", ein Nostalgiemarkt, ein eigenes Kinderprogramm sowie zwei einmalige Ausstellungen von Bill Haley und dem King of Rock ’n’ Roll" Elvis Presley runden das Festival ab.

Der Auftritt von Mark Summers, der Rockin’ Elvis, zählt zu den Höhepunkten. © Veranstalter



Der Auftritt von Mark Summers, der Rockin’ Elvis, zählt zu den Höhepunkten. Foto: Veranstalter



"Wir drehen das Rad der Zeit zurück und das Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre wird wieder lebendig, denn an diesen beiden Tagen tanzt, swingt und rockt zum vierten Mal die gesamte Altstadt", freut sich Heidi Dücker vom Büro für Kultur und Tourismus der Stadt Wolframs-Eschenbach, bei der die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, auf das kultige Wochenende und auf viele Gäste. Wer sich so richtig auf das Festival einstimmen möchte, der hat am Freitag, 12. Juli, bei der großen Pre-Party die Gelegenheit dazu mit der einzigartigen Sun Lightning Show im Heubusch-Saal, Hauptstraße 9, in Wolframs-Eschenbach.

Eintritts-Tickets mit Sammelbutton sind an allen drei Kassen an den Festivaltagen erhältlich.