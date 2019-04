Zimmerbrand im Cronheimer Therapiezentrum

In der AWO-Einrichtung im Gunzenhäuser Stadtteil werden Alkoholkranke betreut - vor 2 Stunden

CRONHEIM - Ein Zimmerbrand im AWO-Therapiezentrum Schloss Cronheim hat am Dienstag kurz vor 18 Uhr die Feuerwehr und die Einsatzkräfte der Polizei und des BRK auf den Plan gerufen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Drei Personen mussten wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte ein Bewohner der soziotherapeutischen Einrichtung für chronisch alkoholkranke Menschen am späten Nachmittag in seinem Zimmer alte und vermeintlich leere Gasfeuerzeuge ausprobiert. Der 60-Jährige, ein starker Raucher, befand sich gerade auf der Toilette, als die Matraze seines Betts Feuer fing. Er öffnete daraufhin die Tür — mit der Folge, dass das Bett aufgrund der Sauerstoffzufuhr rasch in Vollbrand geriet. Der 60-Jährige informierte daraufhin das Aufsichtspersonal, das sofort einen Brandalarm absetzte.

Weil zunächst von einem großen Schadensfall ausgegangen werden musste, rückten die örtliche Feuerwehr zusammen mit den Wehren aus den umliegenden Ortschaften — auch die Gunzenhäuser Brandschützer waren vor Ort — mit einer Mannschaftsstärke von rund 150 Feuerwehrleuten an. Mit viel Löschwasser bekamen die Einsatzkräfte die Flammen binnen kurzer Zeit in den Griff und verhinderten, dass sich der Zimmerbrand auf weitere Gebäudeteile ausbreitete.

Der 60-jährige Mann kam bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon. Allerdings mussten drei Aufsichtspersonen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom BRK vorsichtshalber ins Gunzenhäuser Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Gunzenhausen schätzt den entstandenen Schaden auf rund 40 000 Euro. "Es war zuerst ein großer Schreck, doch ist alles noch einmal relativ glimpflich abgegangen", so die diensthabenden Beamten.