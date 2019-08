Güterzug rollt ungebremst durch Franken: Polizei ermittelt

SCHWARZENFELD - Ein Güterzug ist ungebremst durch die Oberpfalz und Franken gerollt - einen Unfall gab es wegen der schnellen Reaktion mehrerer Fahrdienstleiter entlang der Strecke aber nicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Es handelte sich um einen Zug eines privaten Unternehmens. Laut Polizei war der Zug am Donnerstag vergangene Woche vom tschechischen Eger in Richtung Wiesau in der Oberpfalz gefahren.

Ein Sprecher der DB Netz, die die Schienen-Infrastruktur zur Verfügung stellt, sagte am Dienstag, die Fahrdienstleiter hätten innerhalb weniger Minuten die Signale an der Strecke so eingestellt, dass der Güterzug freie Fahrt hatte und keine anderen Züge auf die Strecke fuhren. Zuvor hatte der Münchner Merkur über den Vorfall vom 22. August berichtet.

"Fehlhandlung zweier Lokführer"

Dem Blatt zufolge habe der Zug mehrere Bahnhöfe passiert, unter anderem Marktredwitz und Weiden, ehe er dann zwischen Nabburg und Schwarzenfeld zum Stehen kam. Günther Pitterka, Geschäftsführer des Unternehmens K-Rail, spricht von einer "Fehlhandlung zweier Lokführer". Sie hätten Vorschriften missachtet.

Die beiden Mitarbeiter wurden freigestellt, die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

dpa/jm