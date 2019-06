Hagel, überflutete Straßen: So heftig wüteten Unwetter in Franken

Region musste sich einmal mehr heftigen Regenfällen stellen - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Es war angekündigt - und kam heftig! Am Donnerstagnachmittag wurde die Region von heftigen Unwettern getroffen. Hagel färbte die Straßen teilweise schneeweiß, Straßen wurden komplett überflutet, die Einsatzkräfte hatten bis in die Nacht hinein alle Hände voll zu tun. Hier kommen die Bilder.

Am frühen Nachmittag setzte in weiten Teilen der Oberpfalz sowie Mittel- und Unterfrankens heftiger Regen ein. Dutzendfach musste die Feuerwehr auch in der Region ausrücken, es kam zu wenigen kleineren wetterbedingten Unfällen, Menschen kamen dabei aber wohl nicht ernsthaft zu Schaden.

Bilderstrecke zum Thema Bilder vom Unwetter: Hagel färbt den Straßenrand schneeweiß Heftiger Regen und Hagel gingen am Donnerstagnachmittag über der Region nieder. Der DWD warnte vor heftigen Güssen und schweren Gewittern. Schäden blieben, Stand jetzt, aus. Die Bilder sind dennoch eindrucksvoll.



Besonders heftig traf das Unwetter Schwabach und das Umland: Dort gingen dicke Hagelkörner nieder und färbten den Straßenrand Weiß. Zu den Schäden konnten die Behörden bislang noch keine Angaben machen. Auch in Niederbayern wütete das Gewitter, an mehreren Orten schlug der Blitz ein. In Bad Abbach (Landkreis Kehlheim) habe der Bewohner eines Hauses ein Knalltrauma erlitten. Den krassen Wetter-Umschwung gibt es dann zur neuen Woche - bis zu 37 Grad und eine Glut-Hitze rollen wohl auf Franken und die Region zu! Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Darum kommt die Hitze nach Franken

Sonnig, trocken und heiß wird es hier, weil Anfang der Woche eine Heißluft-Blase bei uns ankommt, die von der Sahara aus nach Norden wandert. Die Hitze breitet sich dann auch über Deutschland, aber vor allem über Süd- und Ost-Frankreich aus: Dort wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Für die Region ist so oder so klar: Es wird sehr, sehr heiß werden.