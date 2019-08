Hagel und entwurzelte Bäume: Sommer-Sonntag endet mit Gewittern

Experten prognostizieren Hagel, Starkregen und heftige Böen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sonntag beschert dem Wochenende mit viel Sonne einen versöhnlichen Ausklang: Wer das Sommerwetter für einen Ausflug nutzt, sollte allerdings rechtzeitig wieder zuhause sein: Ab 20 Uhr warnt der DWD vor schwerem Gewittern mit Sturmböen von über 100 km/h, Hagel und Starkregen.

+++ Nach einem überaus sonnigen Sonntag haben am Abend heftige Unwetter die Region erschüttert. Der DWD gab die zweithöchste Warnstufe aus, vor allem in Mittelfranken rissen orkanartige Böen zahlreiche Bäume aus. Bis in die frühen Morgenstunden gilt weiterhin eine Vorwarnung vor schweren Gewittern.

+++ Die neue Woche beginnt ebenfalls wenig vielversprechend. Am Montag bleibt regnerisch und gewittrig, einzelne schwere Unwetter sind nicht auszuschließen. Nur in Unterfranken bleibt es trocken, hier kommt sogar teilweise die Sonne durch. Mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad wird es auch deutlich frischer.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen dann nochmals um ein, zwei Grad, es bleibt weiter regnerisch. Auch in der Nacht fallen recht durchgängig dicke Tropfen vom Himmel, die Temperaturen sinken dann auf bis zu 10 Grad.