Hagel und Starkregen: Unwetter kommen auf Mittelfranken zu

Rund um Ansbach drohen Starkregen und Gewitter - Auch Nürnberg betroffen - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - So langsam wird es auch rund um Nürnberg dunkler am späten Nachmittag. Dabei schien tagsüber noch die Sonne über die Stadt und Region. Doch nun müssen sich auch die Mittelfranken vor Starkregen, Hagel oder Sturmböen fürchten. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung der Stufe 3 ausgesprochen.

+++ "Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich." Das schreibt das Portal wetter.de, wenn man die Prognosen für Nürnberg aufrufen möchte. Generell scheint die Region vom aufkommenden Unwetter nicht verschont zu bleiben. Rund um Ansbach hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) von 17.27 bis 19 Uhr eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen ausgegeben. Die Niederschlagsmengen betragen um die 30 Liter pro Quadratmeter pro Stunde. Auch Sturmböen um die 80 Kilometer pro Stunde sowie Hagel (2 Zentimeter Korngröße) ist möglich, so der DWD, der in diesem Gebiet die Alarmstufe 3 ausgab.

In Nürnberg oder Bamberg wird vor starken Gewittern gewarnt. Die Sturmböen erreichen dort Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Auch Starkregen und kleinkörniger Hagel ist möglich. Für Nürnberg gilt die Wetterwarnung seit 18.12 Uhr und dauert bis 19 Uhr an.

Unwetter in Unterfranken

Auch Unterfranken soll laut dem Deutschen Wetterdienst betroffen sein. Dort werden Starkregen und Hagel erwartet, begleitet von Sturmböen an die 100 Kilometer pro Stunde. In Nürnberg werden Temperaturen von bis zu 32 Grad erwartet, der Wind wird hier mit bis zu 35 Kilometer pro Stunde gehen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt acht Prozent, so wetter.de.

Grund für den Umschwung nach dem sommerlichen Wochenende ist nach Angaben des Wetterdienstes ein Tief nördlich der Britischen Inseln. Dieses lenke heiße und feuchte Luft nach Bayern. Die zugehörige Kaltfront nähere sich nur zögerlich.

+++ Am Dienstag breiten sich die Unwetter bis in den Osten Bayerns und in die Alpen aus, es kann ordentlich krachen. Bis zu 60 Liter Starkregen pro Quadratmeter werden erwartet.

+++ Am Mittwoch erwarten uns dann wieder bis zu 14 Sonnenstunden, dabei bleibt es ganztägig sehr warm: Mit 20 Grad am frühen Morgen und voraussichtlich 29 Grad um 20 Uhr erwartet uns einer der schönsten Tage der Woche und bestes Wetter, um den Grill anzuschmeißen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com