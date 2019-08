Hagel und Sturmböen: DWD warnt vor schweren Gewittern in Franken

Auch das Taubertal-Festival könnte vom Regen überrascht werden - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Auf die Sonne folgen Unwetter: Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitagabend in der Region richtig ungemütlich werden. Der DWD warnt vor schweren Sturmböen und heftigem Starkregen.

+++ Am Freitag steigt das Unwetterpotenzial im Laufe des Tages deutlich an. Laut DWD sind vor allem in den Abendstunden schwere Gewitter mit Hagelkörnern, Starkregen und Sturmböen möglich. Die Unwetterwarnung betrifft auch Rothenburg ob der Tauber, wo derzeit das Taubertal-Festival stattfindet. Die Gewitter schließen sich dann in der Nacht immer mehr zu größeren Komplexen zusammen

+++ Die Regenschauer halten bis zum Samstagmorgen an. Erst in den Abendstunden endet der Regen, es werden Temperaturen um die 23 Grad erreicht. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 19 Grad.

+++ Der Sonntag wird fast durchgehend sonnig vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 27 Grad. Erst in der Nacht kommt es dann wieder zu leichtem Regen.