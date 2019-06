Hakenkreuze ins Blech geritzt: Oberpfälzer beschädigt 22 Autos

HIRSCHAU - Mit einem Messer hat ein Mann in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) in insgesamt 22 Autos Hakenkreuze geritzt. Damit richtete er einen Schaden von mehr als 16.000 Euro an, heißt es seitens der Polizei.

Samstagnacht um kurz vor Mitternacht beobachteten Zeugen den polizeibekannten 54-Jährigen, der in der Hauptstraße und angrenzenden Nebenstraßen mehrere geparkte Fahrzeuge mit einem Messer beschädigte. Die herbeigerufenen Beamten stellten an insgesamt 22 Autos eingeritzte Hakenkreuze fest.

Für die Halter hinterließen die Polizisten eine Benachrichtigung an ihren Wagen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 16.000 Euro. Den 54-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hirschauer Fahrzeugbesitzer, die ebenfalls entsprechende Beschädigungen an ihren Autos feststellen und keine Benachrichtigung vorgefunden haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-320 in Verbindung zu setzen.

