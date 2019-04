Hall of Music: Ganz spezielles Benefizkonzert

P-Seminar Music bietet kulturelles Highlight mit sozialem Effekt - vor 38 Minuten

NEUSTADT - In eine "Hall of Music" verwandelt sich am Samstag, 4. Mai, die schlichte Dreifachhalle des Friedrich-Alexander-Gymnasiums: In ihr gestalten etwa 160 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in verschiedenen Chören ein in seiner Art einmaliges Benefizkonzert.

Mit diesem Motiv werben die Veranstalter für die "Hall of Music" © privat



Mit diesem Motiv werben die Veranstalter für die "Hall of Music" Foto: privat



Dieses beschließt einen Workshop, an dem die Dozenten Franny Fuchs und Mario Frei sowie die Musical-Tänzerin Anna Veit professionelle Coachings mit allen teilnehmenden Künstler durchführen. Ab 9 Uhr werden gemeinsam die Lieder für den Abend perfektioniert. Dazu werden Workshops zu Stimme, Bühnenpräsenz und -performance veranstaltet.

Ab 15.30 Uhr lädt das Friedrich-Alexander-Gymnasium die Öffentlichkeit ein, sich bei Kuchen und Kaffee auf das Konzert um 16.30 Uhr unter dem Motto "Hall of Music" in der Dreifachturnhalle einzustimmen. Der Erlös aus einer Spendensammelaktion sowie dem Getränke- und Kuchenverkauf soll an die Organisation "Forever Angels" gespendet werden, zu der die Schule persönlichen Kontakt hat und die sich für Waisenkinder in Tansania einsetzt.

Ziel des Konzertprojektes ist es zum einen, den Bürgern der Region um Neustadt einen unvergesslichen Konzertabend mit Versionen der erfolgreichsten Hits der letzten Jahrzehnte zu bieten. Darüber hinaus wird auch Wert darauf gelegt, die auftretenden Künstler im Bereich ihrer Leidenschaft, der Musik, zu unterstützen, und damit auch die Kultur in der Region nachhaltig zu fördern.

nb