Hallendach gibt nach: Monteur stürzt sechs Meter in die Tiefe

Material war veraltet - Mann wurde schwer verletzt - vor 1 Stunde

PFÖRRING - Bei einem schweren Arbeitsunfall im Landkreis Eichstätt ist ein 35-Jähriger Monteur sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wollte auf einer Halle Photovoltaikplatten anbringen - dann gab das Dach nach.

Er sollte eine landwirtschaftliche Halle fit für die Zukunft machen, doch der Arbeitseinsatz endete mit einem schweren Unfall. Ein 35-Jähriger war am Freitagvormittag in Pförring im Landkreis Eichstätt auf der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs zugange - dort sollte er eine Photovoltaikanlage installieren. Bei den Arbeiten kam er laut Polizei auf eine in die Jahre gekommene Sichtplatte. Diese brach unter dem Gewicht des Mannes ein und der Monteur stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe.

Im Inneren der Halle wurde sein Sturz von einem mit Getreide beladenen Anhänger abgefangen - allerdings schlug der Mann teilweise auf der Bordwand auf, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

