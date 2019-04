Hasenaktion in Neustadt: Große Freude für die Kleinen

Freundliche Osterhasen wieder mit vielen bunten Eiern unterwegs - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Große Freude für die kleinen Gäste in der Kreisstadt: Beim Einkaufsbummel mit den Eltern trafen sie auf "leibhaftige" Osterhasen mit reichlich bunten Eiern im Gepäck.

Viel Freude bereiteten die Osterhasen der Werbegemeinschaft den Kindern wieder mit ihren bunten Eiern. © Harald Munzinger



Viel Freude bereiteten die Osterhasen der Werbegemeinschaft den Kindern wieder mit ihren bunten Eiern. Foto: Harald Munzinger



Seit vielen Jahren sorgt die Werbegemeinschaft "NEA Aktiv" mit ihrer Hasenaktion für eine schöne Bereicherung im österlich-bunten Bild der "1a Einkaufsstadt". Zum ersten Mal führte dabei der neue Vorsitzende Benett Burkert Regie.

3000 gefärbte Eier wurden erneut verteilt, wovon die über 90 Mitgliedsbetriebe ihren Kunden rund 2500 schenkten, mit gut 500 die Osterhasen Amelie Huscher und Chevon Ryder den Kindern rund um den Wochenmarkt und auch in den Straßen des Stadtzentrums viel Freude bereiteten. Gerne posierten die beiden originellen Hasen mit ihren lustigen Gesichtern für viele schöne Erinnerungsfotos, auch wenn manch ein "Zwergchen" lieber erst einmal respektvollen Abstand zu den "riesigen" Osterhasen hielt.

Deren freundlichen Gesten und die vielen bunten Eier in ihrem Leiterwagen ließen jedoch schnell die Scheu überwinden. In der Werbegemeinschaft bereitet man bereits intensiv das nächste Event vor und hofft beim Frühlingsfest am 4. und 5. Mai wieder auf ein ebenso schönes Wetter wie bei der abermals rundum gelungenen Osteraktion.

Am Samstag, 4. Mai, wird ab 18 Uhr zum schon traditionellen kostenlosen Open-Air-Konzert auf den Marktplatz eingeladen- Auf dem unterhält am Sonntag die "Stadtkapelle Frankenland" an 12.30 bis 18 Uhr die Besucher, die erneut in Scharen aus der ganzen Region erwartet werden. Sie locken ab 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr die geöffneten Geschäfte, ein attraktive Automeile auf der "Pendlerstrecke" zwischen Jahrmarkt und dem weithin schönsten Biergarten sowie allerlei Attraktionen für die Kinder, die beispielsweise das Kino mit einem speziellen Programm einlädt

hjm